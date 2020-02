vor 7 Min.

Bus und Bahn: ÖDP warnt vor Kosten

Kreisvorsitzende und Kreisrätin plädiert für eigene Verkehrsbetriebe im Landkreis

In der Diskussion um den AVV weist die Kreisvorsitzende und Kreisrätin der ÖDP, Gabi Olbrich-Krakowitzer, darauf hin, dass die vom Experten als „unglücklich“ bezeichnete Preisstruktur von der FDP/ÖDP Fraktion schon immer kritisiert wurde. „Konsequenterweise hat unsere Fraktion seinerzeit die Tarifreform einstimmig abgelehnt.

Für uns war schon damals das Thema Klimaschutz und Verkehrswende auf der Agenda und die Verteuerung der Gelegenheitsfahrten daher kontraproduktiv“, so Olbrich-Krakowitzer. Was bei der FDP/ÖDP-Fraktion immer auf Unverständnis gestoßen sei, ist das Festhalten des AVV an Großbussen, die nicht selten fast leer durch die Gegend fahren. Interessanterweise würden in Königsbrunn die Zubringerverkehre zur Straßenbahnlinie nun mit kleineren Fahrzeugen geplant.

Mit eigenen Verkehrsbetrieben könnte der Landkreis das Heft des Handelns in der eigenen Hand behalten. Ob die Mehrheit das mittrage, werde sich zeigen, aber das Für und Wider abzuwägen hält die Fraktion für wichtig. Der AVV als Tarifverbund werde selbstverständlich damit nicht infrage gestellt (wir berichteten). Auf eines weist Olbrich-Krakowitzer deutlich hin: „Ich warne schon heute davor, im Sommer wieder an der Preisschraube zu drehen und die Abos oder auch Einzelfahrten weiter zu verteuern.

Wenn wir es ernst meinen mit der Verkehrswende brauchen wir neben deutlich besseren Verbindungen in vielen Bereichen des Landkreises eigentlich auch niedrigere Preise um eine Akzeptanz zu schaffen.“ (AZ)

