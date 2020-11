vor 16 Min.

Busfahrer übersieht in Batzenhofen einen Autofahrer

Drei Leichtverletzte und ein enormer Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Dienstag in Batzenhofen.

Beim Zusammenstoß gerät der Mann in den Gegenverkehr. Dort kommt ihm ein 20-jähriger Autofahrer entgegen. Der Sachschaden ist enorm.

Drei Leichtverletzte und ein enormer Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Dienstag in Batzenhofen. Verursacher war ein Busfahrer, der gegen 7.20 Uhr von der Staatsstraße 2036 nach links in die Sebastianstraße abbiegen wollte.

Der Busfahrer übersah nach Auskunft den Wagen eines 32-jährigen, der von Holzhausen in Richtung Gersthofen unterwegs war. Der Autofahrer versuchte noch nach links auszuweichen, schaffte es aber nicht ganz. Er touchierte das Heck des Busses und geriet daraufhin in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit dem Fahrzeug eines 20-jährigen zusammen, der zuvor hinter dem Bus war und gerade losfuhr. Durch den Aufprall wurde das Auto des jungen Manns gegen eine Leitplanke gedrückt.

Staatsstraße musste für zweieinhalb Stunden gesperrt werden

Bei der Kollision verletzten sich der 32-Jährige, der 20-Jährige und sein gleichaltriger Beifahrer leicht. Sie mussten zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Staatstraße war zweieinhalb Stunden für die Aufräumarbeiten gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 57.300 Euro. (thia)

