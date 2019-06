vor 54 Min.

Bushäuschen, Tempo 30 und Hundekot

Die Bürger aus Waltershofen haben einige Fragen. Es geht auch um die Kapelle

Von Peter Heider

Verkehrsthemen und Probleme mit Hundekot – das waren zwei zentrale Themen beim Ortsteilgespräch in Waltershofen mit Bürgermeister Michael Higl.

Ein Veranstaltungsbesucher regte an, das Tempo-30-Schild am Ostendorfer Kindergarten, das kaum sichtbar sei, zu versetzen. „Der Standort wurde von der Polizei vorgegeben, wir werden eine Umsetzung ins Auge fassen und dies mit der Polizei absprechen“, lautete Higls Antwort.

Ein Bürger stellte den Antrag, dass der Laufweg von der Blumenstraße bis zur Kreuzung Ostendorfer Straße fußgängersicher ausgebaut werden soll. Hier seien viele Schulkinder unterwegs. Higl versprach, diese Situation mit der Polizei abzuklären.

Warum ist die Verkehrsinsel an der Thierhauptner Straße bepflanzt? Diese Frage stellt ein Zuhörer. Er erklärte, dass durch die hohen Gräser die Straßeneinsicht behindert werde. „Dieses Stück Grün ist ökologisch sehr wertvoll und soll nicht gemäht werden, da sich dort eine große Artenvielfalt befindet, die geschützt werden muss“, antwortete Higl.

Eine Besucherin stellte den Antrag, dass an der Ostendorfer Straße ein Bushäuschen ausgestellt werden soll. „Wir nehmen den Antrag auf und werden versuchen, einen geeigneten Standort zu finden. Am Geld scheitert die Einrichtung nicht, es muss nur ein Platz für das Bushäuschen gefunden werden“, betonte der Bürgermeister.

Eine Waltershofer Bürgerin stört der Hundekot am Weiher an der Ostendorfer Straße. Sie regte an, einen Hundekotbehälter aufzustellen. Higl erklärte, dass volle Beutel trotz aufgestellter Kotbehälter einfach in der Natur entsorgt werden.

Angesprochen wurde auch die Vorstandswahl bei der Freiwilligen Feuerwehr Waltershofen im vergangenen Jahr. Dabei herrschte bei der Wahl des Vorsitzenden Stimmengleichheit, und so musste das Los entscheiden. „War dies rechtens?“, wollte ein Gast wissen. „Es ist alles satzungsgemäß verlaufen, die Wahl wurde somit ordnungsgemäß durchgeführt und ist gültig“, erklärte Higl.

Beim Bürgergespräch informierte Bürgermeister Higl über aktuelle Themen, wie das Haus der Musik. Nachdem ein bisheriger Probenraum der Meitinger Chöre nicht mehr zur Verfügung stehe, werden neben den Musikkapellen und Solisten auch diese Vereine im neuen Haus der Musik eine neue Bleibe finden.

Auch in Waltershofen wurde das Thema Jugendzentrum angesprochen. Laut Nachfragen bei Jugendlichen wird von der jungen Generation die ehemalige Disco Moorning Star vorgeschlagen. Higl erklärte: „Der Eigentümer wäre bereit, dem Markt Meitingen diese Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Ein probeweiser Einstieg wäre somit durchaus denk-bar.“

Das Baugebiet Erlingen „Bahnfeld III“ ist ausgelastet, alle Bauplätze sind vergeben, die Bauarbeiten auf den Grundstücken haben begonnen.

Es war bereits einmal diskutiert worden, die Linde am Kirchlein zu entfernen. Fakt ist nun, dass der Baum stehen bleibt. Für den Maibaum wird ein anderer Standort gesucht. Als Alternative für den bisherigen Maibaumstandort wurde das Umfeld bei der Kapelle ins Auge gefasst.

Im Juli wird voraussichtlich eine neue Sirene am Standort Bürgerhaus installiert.

Die Kapelle ist seit längerer Zeit nicht mehr im besten baulichen Zustand. Es steht noch offen, was nun unternommen werden soll.

