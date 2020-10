vor 38 Min.

CO₂-Ampeln für Gersthofer Schulen und Kitas im Kampf gegen Corona?

Klaus Stöttner CSU hält vor Beginn der Sitzung im Bayerischen Landtag eine CO₂-Ampel in den Händen, mit der zukünftig in Schulräumen der CO₂-Wert gemessen werden soll.

Dicke Luft in den Klassenzimmern. Dem wollen die Freien Wähler Gersthofen ein Ende setzen: Mit CO₂-Ampeln soll der Präsenzunterricht weiter möglich sein.

Deswegen beantragt die Fraktion die Anschaffung solcher Anzeigegeräte "mit Blick auf die Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts an unseren Schulen und Kindergärten und mit Sorge um die Gesundheit unserer Gersthofer Kinder und Jugendlichen sowie deren LehrerInnen und BetreuerInnen, in allen Schulen und Kindergärten, in welchen es notwendig erscheint", so Fraktionsvorsitzender Herbert Lenz.

Geräte messen Kohlendioxid-Konzentration der Luft

"In den CO 2 -Ampeln sind Sensoren verbaut, die kontinuierlich die Kohlendioxid-Konzentration der Luft messen." Die Ampelfarben zeigen den CO 2 -Konzentrationsbereich an, von Grün (gute Luftqualität) bis Rot (Belastung). "Hintergrund dieses Antrags ist die Tatsache, dass Corona-Viren mit hoher Wahrscheinlichkeit über Aerosole übertragen werden, und dabei spielt die Belüftung der Räume eine entscheidende Rolle", so Lenz weiter. Entscheidend für die Minimierung der Gefahr der Ansteckung durch Aerosole sei nicht eine starre Lüftungsregelung, sondern die tatsächliche Aerosolbelastung der Raumluft, die sich durch diese Ampeln messen lasse. Dadurch werde eine Verbesserung der Luftqualität erreicht.

Der Bedarf in Gersthofen soll geklärt werden

Die Freien Wähler beantragen eine Bestandsaufnahme von bereits vorhandenen CO 2 -Ampeln sowie der Schulen und Kindergärten, die davon Gebrauch machen würden. Weiter sollen die erforderlichen Geräte beschafft und geklärt werden, inwieweit derartige Maßnahmen mit Zuschüssen von Kreis und Land unterstützt werden. "Da diese Maßnahme eine Sofortmaßnahme wäre, müssten die Mittel unter Umständen in einem Nachtragshaushalt beschlossen werden", so Herbert Lenz weiter.

Außerdem soll geprüft werden, ob die Installation von mobilen Raumluftreinigern (Luftsterilisatoren) sinnvoll und finanzierbar wäre. Kosten und Wirkung derartiger Geräte liegen vor und können bei Bedarf angefordert werden. (AL)

Das könnte Sie auch interessieren:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen