vor 29 Min.

CSC-Wanderabteilung eröffnet die Wintersaison

Skikurse und Fahrten sind geplant

Unter dem Motto „informieren – auswählen – anmelden“ eröffnet die Abteilung Ski und Wandern des CSC Batzenhofen-Hirblingen die Wintersaison. Begonnen hat bereits die Kinder- und Jugend-Skigymnastik dienstags von 16.30 bis 17.30 Uhr für Kinder von sechs bis elf Jahren und mittwochs von 17.45 bis 18.45 Uhr für Jugendliche ab zwölf Jahren, jeweils in der Mehrzweckhalle Batzenhofen. Die Nordic-Walking-Gruppe trifft sich jeden Samstag um 14.30 Uhr am Feldkreuz Edenbergen und die Walker um die Seniorengruppe jeden Mittwoch um 9 Uhr am Wanderparkplatz Weidenlohe. Jeden 3. Donnerstag im Monat machen die Senioren Tagesausflüge. Informationen zum Skikurs und Winterprogramm erteilen die Übungsleiter am Mittwoch, 27. November, ab 17.45 Uhr während der Skigymnastik in der Mehrzweckhalle Batzenhofen. Hier besteht die Möglichkeit zur Anmeldung für die Skikurse 2020 und alle Skifahrten. Am 7. Dezember beginnt die Skisaison mit der Eröffnungsskifahrt Davos-Klosters. Am 22. Dezember findet die Weihnachtswanderung in den westlichen Wäldern statt. Der Skikurs für Kinder, Jugendliche und Erwachsene startet am 2. Januar, weitere Termine am 4., 11., und 18. Januar 2020. Die Zwei-Tages-Skifahrt führt die Abteilung am 1./2. Februar in das Skicenter Latemar/Obereggen. Für Kinder und Jugendliche bietet das Programm Wochenendskifahrten ins Allgäu und Zillertal an. (AL)

zu den Veranstaltungen gibt es auf der Homepage www.csc-intern.de.

