CSU Adelsried: Sebastian Bernhard nominiert sein Team

Das Team der CSU in Adelsried. Sebastian Bernhard nominierte sein Team für die Kommunalwahl im März 2020.

Die Adelsrieder CSU stellt ihre Kandidaten für die anstehende Wahl vor. Das sind die Kandidaten im Überblick

28 Frauen und Männer stellen sich für die CSU in der Gemeinde Adelsried bei der Kommunalwahl 2020 zur Wahl. An der Spitze der Liste steht der Bürgermeisterkandidat Sebastian Bernhard. Hinter ihm stehe eine „motivierte Mannschaft aus Erfahrung und Jugend, Frauen und Männern, aus Menschen mitten aus dem Ehrenamt und Beruf“.

„Wir haben neue Gesichter ebenso wie erfahrene Gemeinderäte auf unserer Liste. Wir haben die Vereine und das Ehrenamt auf unserer Liste, Neubürger und Adelsrieder ‚Ureinwohner’“, resümierte Bürgermeisterkandidat Sebastian Bernhard. Ihm sei es ein Anliegen gewesen, den Wählern ein breites Angebot zu machen, um das Dorf in der Liste zusammenzubringen und damit Zusammenhalt für die Zukunft zu schaffen. Der Listenvorschlag des Bürgermeisterkandidaten wurde von den zahlreich erschienen CSU-Mitgliedern und Bürgern bestätigt. Von der Überzeugungskraft der Liste wie Veranstaltung gleichermaßen zeuge, so CSU-Ortsvorsitzender Matthias Barth, dass direkt an diesem Abend gleich zwei Neumitglieder für den CSU Ortsverband gewonnen werden konnten.

Landrat Martin Sailer: "Wir brauchen die Jugend"

Dem Kandidaten sprach Landrat und Bezirkstagspräsident Martin Sailer Mut zum Einsatz für die Heimat zu: „Wir brauchen die Jugend im Augsburger Land gerade auch an verantwortlicher Position“, sagte er. Der Zug habe bei den Adelsrieder Christsozialen deutlich Fahrt aufgenommen, so Sailer. Er skizzierte den Zuhörern schließlich die Landkreis- und Bezirkspolitik. Im Augsburger Land und in Schwaben habe man „gemeinsam viel erreicht“. Damit nun nicht zufrieden zu sein, sondern weiter zu arbeiten und allen Bürger weiterhin Chancen zu bieten, das sei sein Auftrag. (AL)

Das sind die Kandidaten der Adelsrieder CSU

1. Sebastian Bernhard , 27, staatlich geprüfter Maschinenbautechniker



, 27, staatlich geprüfter Maschinenbautechniker 2. Karl Mayer , 65, Bankkaufmann



, 65, Bankkaufmann 3. Josef Zott , 63, Fernmeldeingenieur, Gemeinderat



, 63, Fernmeldeingenieur, Gemeinderat 4. Heiko Mohr , 42, Elektrotechniker



, 42, Elektrotechniker 5. Thomas Ohnheiser, 53, Gemeindearbeiter



6. Matthias Barth , 39, Gymnasiallehrer



, 39, Gymnasiallehrer 7. Milan Berger, 34, Wirtschaftsfachwirt



8. Ludwig Lenzgeiger, 30, Studienreferendar



9. Simone Reisinger , 38, Industriekauffrau



, 38, Industriekauffrau 10. Rainer Schrenk , 60, Diplom-Verwaltungswirt (FH)



, 60, Diplom-Verwaltungswirt (FH) 11. Ralph Gaßner , 41, IT-Spezialist



, 41, IT-Spezialist 12. Jörg Ostermeier , 36, Bio-Landwirt



, 36, Bio-Landwirt 13. Dominik Mayr , 29, Stellvertretender Leiter Anwendungszentrum



, 29, Stellvertretender Leiter Anwendungszentrum 14. Peter Rittel , 36, Diplom-Wirtschaftsinformatiker



, 36, Diplom-Wirtschaftsinformatiker 15. Silvia Hackenberg , 53, Hausfrau



, 53, Hausfrau 16. Maximilian Mayer , 33, Technischer Leiter



, 33, Technischer Leiter 17. Orlin Afzal , 43, Zollbeamter



, 43, Zollbeamter 18. Joachim Wiech , 55, Betriebswirt (VWA)



, 55, Betriebswirt (VWA) 19. Stefan Grunenberg , 33, Controller



, 33, Controller 20. Florian Metz , 35, Speditionskaufmann



, 35, Speditionskaufmann 21. Angela Graf , 55, Sachbearbeiterin



, 55, Sachbearbeiterin 22. André Zupur, 25, Softwareentwickler



23. Thomas Karl , 41, Elektromeister



, 41, Elektromeister 24. Michael Stegmüller , 29, Serviceleiter KFZ-Werkstatt



, 29, Serviceleiter KFZ-Werkstatt 25. Marina Barth , 38, Diplom-Kauffrau



, 38, Diplom-Kauffrau 26. Florian Ostermeier , 43, Berater digitale Bildung



, 43, Berater digitale Bildung 27. Alina Meiershofer, 26, Lehramtsanwärterin



28. Tobias Palm , 30, Expansionsleiter



, 30, Expansionsleiter Ersatzkandidaten:



1. Stephan Gaßner



2. Ralph Osterloh , 75, Pensionär



, 75, Pensionär 3. Klaus Palm , 76, Selbstständiger







