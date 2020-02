08.02.2020

CSU/Bürgerliste stellt ihr Team vor

Diese Kandidaten der CSU/Bürgerliste Ustersbach-Mödishofen wollen in den Gemeinderat.

Elf Kandidaten gehen ins Rennen um einen Sitz im Rat. Das Motto lautet „Bewährtes bewahren – Zukunft gestalten“

Von Siegfried P. Rupprecht

Während sich die neu gegründete Wählergruppe Aktive Bürger Ustersbach (ABU) vor Ort bereits in der Öffentlichkeit positionierte, machte sich die CSU/Bürgerliste Ustersbach-Mödishofen erst jetzt nachhaltig auf sich aufmerksam. Im Sonnenhof präsentierte sie ihre Kandidaten für die bevorstehende Kommunalwahl. Zudem stellten sie ihre Ziele vor.

Die Kandidatenliste beinhaltet elf Personen. Angeführt wird sie vom bisherigen Zweiten Bürgermeister Bernhard Schmid. Ihm folgen Markus Kohler und Christian Braun. Mit Angelika Fischer gehört auch eine Frau dem Team an.

Die Kandidaten würden sich durch eine breite Fachkompetenz in den verschiedensten Berufen und Branchen auszeichnen, durch eine starke Verwurzelung innerhalb der Gemeinde und ein großes Engagement im öffentlichen Leben, erläuterte Christian Braun. Es sei allerdings nicht einfach, heute potenzielle Kandidaten für einen Gemeinderat zu gewinnen, meinte Bernhard Schmid im Gespräch mit unserer Zeitung.

Das Programm, mit dem die CSU/Bürgerliste bei den Wählern punkten will, umfasst mehrere Schwerpunkte. Es steht unter dem Motto „Bewährtes bewahren – Zukunft gestalten“. Herzensangelegenheiten seien dabei Sport, Musik, Kunst und Kultur, versicherte Schmid. „In diesen und vielen anderen Bereichen sind wir seit Jahren stark ehrenamtlich engagiert und bilden damit ein wichtiges Bindeglied zwischen den Bürgern, Vereinen und der Kirche.“ Nur eine angemessene Förderung und Wertschätzung des Ehrenamts stärke die Gemeinschaft und das Dorfleben, verdeutlichte er.

Wichtig sei für die Kandidaten auch das Gemeindeentwicklungskonzept, versicherte Thomas Kögel. „Darin sehen wir ein wertvolles Potenzial, damit die Gemeinde den Herausforderungen der Zukunft gerecht werden kann.“

Angelika Fischer sprach die örtliche Trinkwasserversorgung an. Sie sei höchstes Gut und es gelte, diese – genauso wie die Ressourcen im Einklang mit der Natur – zu erhalten. Zugleich richtete sie das Augenmerk auf die Realisation von regenerativen Energien für öffentliche Gebäude. Die CSU/Bürgerliste bringe nach eigenen Angaben Ehrlichkeit, Tradition, Bodenständigkeit und Vielfalt ein. „Daran lassen wir uns auch in Zukunft messen“, so die Kandidaten einhellig.

Das sind die Kandidaten von CSU/Bürgerliste Ustersbach-Mödishofen:

Bernhard Schmid

Markus Kohler

Christian Braun

Andreas Braun

Hubert Hillenbrand

Andras Birle

Matthias Kirchner

Thomas Kögel

Angelika Fischer

Andreas Biber

Matthias Spennesberger

Themen folgen