04.05.2019

CSU-Chefin Trautner: Wir müssen unsere Spur halten

Carolina Trautner wird sicher wiedergewählt. Wie sie Vertrauen bei den Wählern zurückholen will.

Carolina Trautner ist als Kreisvorsitzende wiedergewählt. Beim Kreisparteitag der CSU in Gessertshausen erhielt die 57 Jahre alte Staatssekretärin für Familie, Arbeit und Soziales mehr als 90 Prozent der Delegierten-Stimmen. Diese erlebten in der Schwarzachhalle angesichts der Europa-Wahlen in knapp drei Wochen sowie den bevorstehenden Abstimmungen über die Kommunalparlamente im nächsten Frühjahr höchst kämpferisch eingestellte Redner aus Lokal-, Landes- und sogar Bundespolitik.

Markus Ferber spricht über Europapolitik

In den Redebeiträgen vor Gästen wie CSU-Granden und ehemaligen hohen Mandatsträgern wurde vor allem dem Europaabgeordneten Markus Ferber der Rücken gestärkt, den etwa der Bundestagsparlamentarier Hansjörg Durz als „großes Pfund für unsere Partei“ darstellen wollte. Der für sein Engagement auf allen Ebenen der politischen Bühnen gefeierte Mann aus Brüssel und Straßburg setzte neben Deutschland – wie weltweiten Akzenten wie Groko, Brexit und Putin vor allem auf die Arbeit in der schwäbischen Region vor Ort: „Unsere Kommunen sind die Seismografen der Veränderungen in der Bevölkerung“, betonte der prominente Gast vor den rund 200 Delegierten und erinnerte dabei an sein früheres Mitwirken als Stadtrat in Bobingen. „Umso höher muss man Eure Arbeit in den Gemeinden wertschätzen, und ich habe nirgendwo mehr Plakate gesehen als in Schwaben“, hob der Bezirksvorsitzende auf die zahlreichen Aktivitäten der Ortsverbände auf dem Land ab. Man könne stolz sein auf die starke kommunale Basis seiner Organisation.

Sailer und Durz mit deutlichen Signalen zur Region

Zuvor hatten Durz sowie Landrat und Bezirkstagspräsident Martin Sailer neben einer aus ihrer Sicht positiven Parteibeschau deutliche Signale zu brennenden Themen der Region abgegeben. So etwa zum Bahnausbau zwischen Augsburg und Ulm, bei denen Sailer mit Blick auf Schnellstreckenpläne entlang der Autobahn vor „Träumereien über mögliche Strecken“ warnte und forderte, hier „auf der richtigen Spur zu bleiben und klaren Kurs“ zu steuern. Der Neusässer Hansjörg Durz, der besorgniserregende Entwicklungen aus Berlin im Gepäck hatte, setzte auf die gleiche Schiene: „Fern- und Nahverkehr müssen in Einklang gebracht werden und da ist es wichtige, eindeutige Positionen zu beziehen“, unterstrich er auch unter Hinweis auf einen dritten Strang nach Donauwörth.

Gegen einen Spurwechsel in politischer Hinsicht sprach sich außerdem die zum dritten Mal gewählte Kreisvorsitzende aus. Doch während ihres mit Aktionen reich angefüllten Rechenschaftsberichts zeigte sich Carolina Trautner immer wieder nachdenklich: „Wir haben bei den Wählern an Vertrauen verloren – an dieser Erkenntnis gibt es nichts zu rütteln“, bemerkte die erfahrenen Kommunal- und Landespolitikerin selbstkritisch. Um dann ihre Zweieinhalbtausend Mitglieder starke Organisation zum „Endspurt“ aufzurufen und: „Gute wie nachhaltige politische Arbeit gibt es nur im Team.“

Inmitten der erschöpfenden Wahlkampfarbeit gab es in der großen Halle dann auch etwas Entspannung und Muse frei Haus: Vor den großen Fensterscheiben zeigte sich bald ein wenig weiß-blauer Himmel, unten spielte die Band „Red Notes“ mit Instrumenten, die auch bei der Hobby-Saxofonistin gut angekommen sein dürften. (güs)

