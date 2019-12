vor 29 Min.

CSU feiert ihren „Macron von Gersthofen“

Max Poppe als Bürgermeisterkandidat nominiert. Dieser gibt sich kämpferisch

Rote Kordeln am Einlass, Barbetrieb im Ballonmuseum und als Geschenk eine Tüte gebrannte Mandeln vom „Team Max“. Ein Hauch amerikanischer Wahlkampfstimmung prägte die Nominierungsversammlung, bei welcher die Gersthofer CSU ihren heutigen Fraktionsvorsitzenden Max Poppe als Bürgermeisterkandidaten ins Rennen schickte. Und das mit voller Zustimmung: Der 37-jährige Ingenieur erhielt von den 44 Wahlberechtigten 100 Prozent der Stimmen. „Max ist für mich der Gersthofer Macron“ kündigte Moderator Tobias Schmid den Kandidaten an. Ortsvorsitzender Patrick Haas betonte: „Max Poppe ist unser Wunschkandidat.“

Dieser habe sich nach Monaten, in welchen er zusammen mit Haas und einem Findungsteam nach einem geeigneten Bürgermeisterkandidaten gesucht habe, entschieden, als Bürgermeisterkandidat anzutreten, aber sich nicht mehr um ein Stadtratsmandat zu bewerben.

„Wir sind in Gersthofen einfach irgendwann stehen geblieben“, kritisierte er. Er warf dem heutigen Bürgermeister Michael Wörle (parteilos) vor, nur zu verwalten, nicht zu gestalten. „Seit Jahren doktern wir schon am Wasserwerk rum – ohne Erfolg.“ Und: „Die CSU hat in 98 Prozent der Beschlüsse dem Bürgermeister zugestimmt: Wer mit solcher Unterstützung nichts hinbekommt, ist für diesen Job nicht geeignet.“ In den letzten Jahren seien keine großen Firmen nach Gersthofen gekommen. Poppe versprach, einen Fahrradschnellweg einzuführen. Und im Umweltbereich solle Gersthofen Vorreiter werden. „Wir müssen endlich anfangen, groß zu denken!“ (lig)

Themen folgen