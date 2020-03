CSU und Freie Wähler bleiben stärkste Gruppen

Plus Einige langjährige Politiker fehlen im künftigen Stadtrat. Es gibt zwei Frauen und eine Gruppierung mehr.

Zwei Frauen mehr, eine neue Gruppierung – aber auch sonst hat die Kommunalwahl die Verhältnisse im Gersthofer Stadtrat etwas durchgemischt. Größter Verlierer ist die Gruppierung W.I.R. – sie rutscht von bisher sieben auf künftig vier Mandate. CSU, Freie Wähler, SPD und Pro Gersthofen konnten jeweils die Zahl ihrer Sitze im Stadtrat verteidigen. Die Grünen gewannen sogar einen und haben jetzt drei Stadträte. Die neue #BewegungZukunft schaffte auf Anhieb zwei Sitze.

Weniger Gersthofer gingen zur Wahl

Die Wahlbeteiligung lag bei 51,9 Prozent, bei der letzten Kommunalwahl vor sechs Jahren waren es knapp 53 Prozent gewesen. Von 16804 Stimmberechtigten machten 8719 ihr Kreuz in der Wahlkabine oder bei der Briefwahl. Somit lässt sich schließen, dass sich die CoronaKrise nicht auf das Abstimmverhalten der Gersthofer ausgewirkt hat.

Auch wenn künftig acht Frauen im Stadtrat sitzen – bisher waren es sechs – ist das weniger als ein Drittel bei insgesamt 30 Ratsmandaten. Absoluter Stimmenkönig ist der derzeitige Dritte Bürgermeister Reinhold Dempf (FW) mit 5707 Stimmen, gefolgt vom Zweiten Bürgermeister Stefan Buck (CSU) mit 5169 und Sandra Meitinger (CSU) mit 4140 Stimmen.

Warten auf die Stichwahl

Ihr Parteikollege und derzeitige CSU-Fraktionsvorsitzende Max Poppe ist aus dem Gremium raus, weil er nicht mehr für den Stadtrat kandidierte. Er setzte vielmehr alles auf eine Karte als Bürgermeisterkandidat. Am Sonntag, 29. März, wird sich bei der Stichwahl gegen Amtsinhaber Michael Wörle zeigen, ob seine Rechnung doch noch aufgeht.

Von Listenplatz sieben auf Platz acht rutschte das Gersthofer CSU-Urgestein Karl-Heinz Wagner. CSU-Ortsvorsitzender Patrick Haas wurde auf den zehnten Platz gewählt und verpasste damit den Einzug in den Stadtrat. Ebenso ging es der SPD-Ortsvorsitzenden Janine Hendriks.

Dem Gremium Lebewohl sagen muss auch ein anderer langjähriger Kommunalpolitiker: Der bisherige FW-Fraktionsvorsitzende Bernhard Happacher konnte nicht genügend Wählerstimmen auf sich vereinen, um wieder in den Stadtrat einzuziehen. Dagegen schaffte FW-Landratskandidatin Melanie Schappin auf Anhieb den Einzug ins Gersthofer Gremium.

Mehrere ältere Gersthofer Politiker sind nicht mehr dabei

Ein anderer jahrzehntelanger Stadtrat, Peter Schönfelder (SPD), wiederum wurde von Listenplatz vier auf zwei vorgewählt. Zwei andere Mitglieder des bisherigen Stadtrats, die jahrzehntelang in der Kommunalpolitik tätig waren, waren diesmal nicht mehr angetreten: Zum einen war dies Albert Heckl (W.I.R.). Georg Brem (W.I.R.) hatte schon im Herbst die Gruppierung verlassen und auch sein Stadtratsmandat niedergelegt.

Auch wenn die Gruppierung W.I.R. Federn lassen musste – ihr jüngstes Mitglied Sigrid Steiner errang die meisten Stimmen. Ihr Walkampf als Bürgermeisterkandidaten, bei welchem sie knapp elf Prozent der Stimmen für sich gewinnen konnte, hat da sicher eine Rolle gespielt – schließlich rückte sie erst vor gut drei Monaten in den Stadtrat nach als Jürgen Schantin sein Mandat niederlegte, weil er für den Bürgermeisterposten in Gablingen kandidierte und dort auch in zwei Wochen in die Stichwahl muss.

Der Grünen-Ortsvorsitzenden Kerstin Thiel gelang es, für die Grünen ein drittes Stadtratsmandat einzufahren.

Ihre zwei Mandate verteidigen konnte die Gruppierung Pro Gersthofen – auch wenn Albert Kaps von seinem 3,8-Prozent-Ergebnis als Bürgermeisterkandidat enttäuscht war.

Am 29. März steht nun erst einmal das Wahlduell zwischen Michael Wörle und Max Poppe um das Bürgermeisteramt an. Freie Wähler, SPD und Grüne unterstützen nach wie vor Wörle, die Sprecher der anderen Gruppierungen wollten gestern auf Anfrage noch keine Empfehlungen für die Stichwahl abgeben.