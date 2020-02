vor 36 Min.

CSU will Kleinbus zur Anbindung der Stadtteile

Ergebnisse des Zukunftsdialogs in der Stadthalle in Neusäß

Bei ihrem „Zukunftsdialog“ im Stadthallenfoyer hat die Neusässer CSU die Vernetzung der Neusässer Stadtteile und deren Anbindung an das Zentrum intensiv diskutiert. „Schon heute haben wir in Neusäß mit über 40 Bushaltestellen, zwei Bahnhöfen und maximal 500 Metern zur Haustür eine überdurchschnittlich gute ÖPNV-Versorgung“, so Fraktionsvorsitzende Karin Zimmermann. Mit zusätzlichen AVV-Fahrtenpaaren für Schlipsheim, Hainhofen und Westheim habe man zuletzt weitere Verbesserungen erreichen können.

Zusammen mit Bürgermeister Richard Greiner wurde jetzt für weitere Verbesserungen ein kleiner „Stadtbus“ vorgestellt, der in den eher hügeligen Stadtteilen jenseits der Schmutter wie Ottmarshausen oder Schlipsheim manövrierbar ist. Das Modell mit Elektroantrieb im Sprinter-Format bietet Platz für rund 25 Passagiere, auch ein Rollator oder ein Kinderwagen passen hinein. Damit setze sich die CSU auch von Grünen und Freien Wählern ab, die in ihren Programmen auf eine Straßenbahn für Neusäß setzen.

Dass der kleine Citybus einen besonders bequemen Einstieg von nur 27 Zentimeter bis in den Innenraum besitzt, davon konnten sich die Bürger bei einem späteren Termin überzeugen. „Hier sieht man gut, dass Wohnquartiere mit diesem Mobilitätsangebot viel besser erschlossen werden können als das umständliche Gelenkbusse oder gar eine Tram jemals könnten und auch ältere oder gehschwache Menschen so besser erreicht werden“, so CSU-Stadtrat Josef Wiedemann aus Hainhofen. (AZ)

