19.02.2020

CSU will einen Ort für alle Generationen

Langweid als Mehrgenerationen- ort: Die CSU will sich zukünftig verstärkt für ein Miteinander aller Generationen einsetzen und neben dem bestehenden Jugendrat eine Seniorenvertretung einrichten. Bereits heute sieht sie die Gemeinde führend in der Integrationsarbeit und will das Familienbüro weiter ausbauen, damit man auch künftig Vorreiter im Landkreis bleibt.

Eine absolute Grundvoraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg, Zukunfts- und Bleibeperspektiven sowie Lebensqualität im ländlichen Raum ist eine leistungsfähige und flächendeckende Infrastruktur. Mithilfe der CSU wurde die Infrastruktur in der Vergangenheit saniert und ausgebaut. Es gebe aber auch in Zukunft Potenzial. Daher setzt sich die CSU ein für Verbesserung des Straßenverkehrs- und Radwegenetzes innerorts, die Ertüchtigung von Wasserwerk und Kläranlage, Breitbandausbau mit Gigabit-Geschwindigkeit, Barrierefreiheit im öffentlichen Raum, Neubau der Mittelschule Langweid mit Ganztagsbetreuung sowie Ausbau des Naherholungsgebiets am Badesee.

Die CSU Langweid setzt auf die Weiterentwicklung des Nahwärmenetzes und den Ausbau der regenerativen Energien, energetische Sanierung von Hallenbad und Mehrzweckhalle sowie die Schaffung von attraktivem Wohnraum mit Schwerpunkt auf Nachverdichtung im Einklang mit der Umwelt. (AL)

