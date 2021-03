11:46 Uhr

Cadillac-Fahrer streift mit seinem Wagen geparktes Auto in Fischach

Nach einer Streifkollision in Fischach sind die Außenspiegel zweier Fahrzeuge kaputt.

Mit seinem Cadillac streift ein 63-Jähriger einen in Fischach geparkten Wagen. Beide Außenspiegel zerbrechen.

Einen in Fischach geparkten Wagen hat ein 63-Jähriger laut Polizei am Montag mit seinem Cadillac gestreift. Gegen 15 Uhr fuhr der Mann gegen den in der Poststraße geparkten Kleintransporter. Hierbei streifte er mit dem rechten Außenspiegel seines Fahrzeuges den linken Außenspiegel des abgestellten Fahrzeugs. Beide Außenspiegel zerbrachen. Der Gesamtsachschaden belaufe sich auf rund 1500 Euro, teilt die Polizei mit. (kinp)

