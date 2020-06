vor 18 Min.

Candle-Light-Dinner endet statt im Hotelbett im Polizeiarrest

Es sollte ein ganz romantischer Abend werden. Doch statt in einem Hotelzimmer, endete für den Mann das Rendezvous in der Arrestzelle.

Der romantische Abend in einem Gasthaus im Raum Zusmarshausen endet anders als geplant. Die Eskalation begann bereits beim Essen.

Es sollte ein ganz romantischer Abend werden. Doch statt in einem Hotelzimmer, endete für den Mann das Rendezvous in der Arrestzelle. Der 51-Jährige hatte sich mit seiner 37-jährigen Bekannten zu einem Candle-Light-Dinner in einem Gasthof im Raum Zusmarshausen verabredet, Übernachtung inklusive. Allerdings sprachen laut Polizei schon während des Essens beide ausgiebig dem Alkohol zu.

Im weiteren Verlauf des Abends blieb die Romantik völlig auf der Strecke und das Paar geriet in einen heftigen Streit. Um diesen zu entschärfen, boten die Wirtsleute dem Mann ein anderes Zimmer an. Die Situation eskalierte dennoch. Kurze zeit später randalierte der Mann lautstark vor der Tür seiner Freundin. Da zu befürchten war, dass es zu Gewalttätigkeiten kommt, musste der stark betrunkene Mann schließlich in den Polizeiarrest des Präsidiums Schwaben Nord eingeliefert werden. (thia)

Themen folgen