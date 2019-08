vor 37 Min.

Carsharing bekommt in Neusäß mehr Platz zum Parken

In Neusäß kann ein Teil der geforderten oberirdischen Stellplätze bei Wohnbauten künftig auch für Carsharing ausgewiesen werden.

Eine neue Stellplatzverordnung schafft in Neusäß neue Anreize in Richtung Verkehrswende. Aber reicht das aus?

Die Stadt Neusäß hat ihre Stellplatzverordnung ergänzt: In der Stadt soll es ab sofort stärkere Anreize für das Modell des Carsharings geben. 20 Prozent der geforderten oberirdischen Parkplätze, etwa für ein Mehrfamilienhaus, kann nun für Carsharing ausgewiesen werden, ohne dass zusätzliche Stellplätze erstellt werden müssen.

Die Regelung gilt sowohl für Neubauten als auch für bereits bestehende Häuser, an denen die Besitzer nachrüsten wollen. Zudem wird in der Neufassung der Stellplatzsatzung empfohlen, bauliche Maßnahmen für die Einrichtung von E-Ladesäulen gleich mit einzuplanen.

Pro 65-Quadratmeter-Wohnung ein Parkplatz

Den Anstoß für die neue Regelung hatte die Fraktion der Grünen im Stadtrat gegeben. Hintergrund war, dass vor allem im vergangenen Jahr der Bau von neuen Wohnhäusern in Zentrumsnähe oft dadurch erschwert wurde, dass der Platz für die geforderten Stellplätze nicht ausreicht. Die Stellplatzordnung der Stadt sieht vor, dass etwa für eine 65-Quadratmeter-Wohnung ein Parkplatz nachgewiesen werden muss, für ein Einfamilienhaus zwei. Die Idee der Grünen: Wenn Carsharing in unmittelbarer Nähe eines Wohngebäudes angeboten wird, könnten dort weniger Parkplätze gefordert werden.

Deshalb geht der Fraktion die jetzige Regelung auch nicht weit genug: Von weniger Parkplätzen sei jetzt keine Rede mehr, sondern nur von anders genutzten Stellplätzen in selber Größenordnung. „Das ist ja kaum noch unsere Intention“, so Silvia Daßler, Stadträtin der Grünen. „Das ist bei Weitem nicht ausreichend und kann nur ein erster Schritt sein“, so Grünen-Fraktionssprecher Michael Frey.

Besucherstellplätze dürfen nicht abnehmen

Im Laufe der Diskussion der vergangenen Monate hatten vor allem die Fraktionen der CSU und der Freien Wähler darauf hingewiesen, dass auch bei einem Nachjustieren an der Stellplatzsatzung die Zahl der Besucherstellplätze an Wohnanlagen nicht abnehmen dürfe. „Das Thema Parkplätze hören wir auf jeder Bürgerversammlung“, so CSU-Fraktionssprecherin Karin Zimmermann vor einigen Monaten. Eine eindrückliche Zahl hatte Bauverwaltungsleiter Gerald Adolf geliefert: Im Laufe der vergangenen zehn Jahre stieg die Zahl der Einwohner von Neusäß um drei Prozent, die Zahl der Autos aber um zehn Prozent auf rund 13700. Zur Mitte der nächsten Wahlperiode ab Mai 2020 soll die neue Satzung noch einmal überprüft werden. Der neuen Satzung stimmten alle Stadtratsmitglieder zu.

Leichenwesen Der Stadtrat hat einer Verlängerung der Verordnung über das Leichenwesen und die Bestattung zugestimmt. Die Satzung soll wiederum 20 Jahre gelten und enthält zur vorherigen Fassung kaum Änderungen. Unter anderem ist in ihr festgehalten, dass Tote innerhalb von 24 Stunden in ein Leichenhaus der Kommune gebracht werden müssen.

Der Stadtrat hat einer Verlängerung der Verordnung über das Leichenwesen und die Bestattung zugestimmt. Die Satzung soll wiederum 20 Jahre gelten und enthält zur vorherigen Fassung kaum Änderungen. Unter anderem ist in ihr festgehalten, dass Tote innerhalb von 24 Stunden in ein Leichenhaus der Kommune gebracht werden müssen. Kindergarten Der Stadtrat hat den staatlichen Zuschuss für Eltern für einen Kindergartenplatz für Kinder ab drei Jahren in die städtische Satzung aufgenommen. Eltern erhalten dafür 100 Euro pro Monat, was in vielen Fällen den gesamten Beitrag ersetzen kann. Der staatliche Zuschuss wird nicht an die Eltern, sondern direkt an die Träger der Kindergärten ausgezahlt. Diese wiederum verringern dann den jeweiligen Beitrag für die Eltern. Ist der Zuschuss pro Kind höher als der einzelne Elternbeitrag, bleibt der Überschuss zudem beim Träger der Einrichtung. Darüber hinaus erhält die Stadt Neusäß einen Ausgleich für den Verwaltungsaufwand in Höhe von 38300 Euro für ihre Kindergartenträger.

Der Stadtrat hat den staatlichen Zuschuss für Eltern für einen Kindergartenplatz für Kinder ab drei Jahren in die städtische Satzung aufgenommen. Eltern erhalten dafür 100 Euro pro Monat, was in vielen Fällen den gesamten Beitrag ersetzen kann. Der staatliche Zuschuss wird nicht an die Eltern, sondern direkt an die Träger der Kindergärten ausgezahlt. Diese wiederum verringern dann den jeweiligen Beitrag für die Eltern. Ist der Zuschuss pro Kind höher als der einzelne Elternbeitrag, bleibt der Überschuss zudem beim Träger der Einrichtung. Darüber hinaus erhält die Stadt Neusäß einen Ausgleich für den Verwaltungsaufwand in Höhe von 38300 Euro für ihre Kindergartenträger. Jahresrechnung Der Rechnungsprüfungsausschuss hat die Jahresrechnung für 2018 geprüft und zur Entlastung empfohlen, was der Stadtrat dann auch getan hat.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat die Jahresrechnung für 2018 geprüft und zur Entlastung empfohlen, was der Stadtrat dann auch getan hat. Mehr Licht Der Stadtrat hat einer Umschichtung im Haushalt für das laufende Jahr zugestimmt. So kann noch in diesem Jahr für 70.000 Euro eine dynamische Beleuchtung für den Fuß- und Radweg entlang der Hainhofer Straße in Auftrag gegeben werden. Sie schaltet sich mit Bewegungsmeldern nur dann ein, wenn der Weg auch benutzt wird. Der Vorschlag dazu war aus der SPD-Fraktion gekommen. (jah)

