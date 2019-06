vor 10 Min.

Cembalist spielt im Kultur-Stadl

Europaweit bekannter Musiker kommt nach Wörleschwang

Der europaweit bekannte holländische Cembalist und Organist Koos van de Linde gastiert am Freitag, 28. Juni, um 20 Uhr im Kultur-Stadl Wörleschwang. Mit diesem Konzert erweitert der Kultur-Stadl sein Programm um den Bereich der sogenannten „Alten Musik“. Auf dem Programm stehen Werke von Claudio Monteverdi, Girolamo Frescobaldi, Johann Jacob Froberger und Peeter Cornet.

Der Instrumentenbauer Piet van Eijsden stellt eines der beiden Instrumente zur Verfügung: ein Virginal, gebaut 1977 von Walter Maene nach Ioannes Couchet, Antwerpen 1650. Das Virginal ist eine kleine Bauform des Cembalos, also ein Kielinstrument. Seine Saiten werden von Kielen über eine von der Klaviatur betätigte Mechanik gezupft. Besucher können ab 18.30 Uhr in den Kultur-Stadl kommen bei freier Platzwahl. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 15 Euro, an der Abendkasse 17 Euro, Schüler/Studenten Vorverkauf 12 Euro, Abendkasse 14 Euro. (AL)

