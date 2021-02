06:00 Uhr

Checker Tobi macht in Emersacker den Raketen-Check

Plus Für die beliebte Serie auf dem Kinderkanal von ARD und ZDF hat Robert Klima prominenten Besuch bekommen. Raketen aus dem Holzwinkel fliegen auch bei James Bond.

Von Oliver Reiser

Bei den Kindern ist Checker Tobi ein Star. Seit 2013 checkt der 35-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Tobias Krell heißt, wöchentlich im Kinderkanal (KIKA) von ARD und ZDF, was die Kinder so interessiert. Ob Eis-Check, Hochgebirgs-Check, Mittelalter-Check - er geht der Sache auf den Grund. Den Raketen-Check hat er zuletzt in Emersacker und Reutern durchgeführt. Dort hat er Robert Klima besucht und mit ihm zusammen an einem der letzten schönen Herbsttage einige Raketen in den blauen Himmel geschossen.

Mit dem Checker Tobi von Emersacker zum Modellflugplatz nach Reutern

"Der Tobi ist ein cooler Hund", sagt Robert Klima, der mit dem Checker, der Regisseurin, einem Kameramann und einem Tonassistenten von Emersacker dann zum Modellflugplatz nach Reutern gefahren ist. Dort hat er anhand eines Luftballons, den man einfach loslässt, einer Wasserrakete und schließlich einer pyrotechnisch betrieben Rakete erklärt, wie das mit dem Abheben funktioniert. Neun Stunden dauerte der Dreh, von dem etwa sechs Minuten in der kommenden Folge zu sehen sind. "Ich habe einiges schon mitgemacht, aber dieses Team hat sehr professionell gearbeitet. Manche Szene musste fünfmal gedreht werden, bis sie aus allen Blickwinkeln im Kasten war." Die Filmemacher gingen dabei bis ins letzte Detail. "Sogar das Markenlogo auf meiner Jacke wurde überklebt", lacht Klima.

Für den Raketenspezialisten war es nicht der erste Filmdreh. Der Emersackerer war mit seinem außergewöhnlichen Hobby, das er zum Beruf gemacht hat, schon im ZDF-Fernsehgarten oder in verschiedenen BR-Freizeitmagazinen zu Gast.

Schon als Jugendlicher hatte Klima Raketen gebastelt

Schon als als Jugendlicher hatte Klima Raketen gebastelt und abgeschossen. 1991 wurde er Europameister im Raketenmodellflug, ein Jahr später in den USA Vizeweltmeister. Dort kam er in Kontakt mit einer amerikanischen Firma, die Raketenmodelle herstellt. Diese verkaufte er dann in Deutschland und verschickte sie in ganz Europa weiter.

Aus seiner Leidenschaft entstand eine Geschäftsidee. 2013 errichtet er im neuen Gewerbegebiet in Emersacker eine Lagerhalle samt Produktion und Ladengeschäft, das von einer weithin sichtbaren Rakete beherrscht wird. Die Behörden hätten es ihm nicht leicht gemacht. "Die dachten wohl, ich wäre ein irrer Pyromane", meint Klima, der sich international mit seinen Treibsätzen einen Namen gemacht hat. Während die meisten Silvesterraketen durch Schwarzpulver angetrieben werden, hat er ein eigenes Pulver entwickelt. Bei dem sei die Flugkraft bis zu viermal so stark, erklärt der Raketenbauer.

In "James Bond" und "Fack ju Göhte 2" zu sehen

Oft waren seine Produkte auch schon in Filmproduktionen zu sehen, denn führende Special-Effect-Leute zählen zu seinem Kundenkreis. So fliegt in "Fack ju Göhte 2" ebenso eine Rakete aus Emersacker wie im James-Bond-Streifen "Die Welt ist nicht genug". Das Filmteam ist nach den Dreharbeiten im Holzwinkel dann nach Bremen gereist, um dort Aufnahmen mit einer richtigen Rakete zu machen. "Die Sendung ist auch für Erwachsene interessant", versichert Klima. Genauso wie der Raketenmodellbau. Während der Pandemie musste er sogar Mitarbeiter einstellen, da sich dieses Hobby im Lockdown als Freizeitbeschäftigung für Vater und Sohn entwickelt hat.

Der Raketen-Check aus Emersacker ist am Samstag, 6. Februar, um 19.25 Uhr im KIKA zu sehen.

