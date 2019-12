14:52 Uhr

Chef über den Verdächtigen: Er ist ein ganz ruhiger Typ

In diesem Haus in Anhausen hat ein 23-Jähriger fünf Menschen festgehalten. Wie es dazu kommen konnte, das kann sich sein Chef kaum erklären.

Plus Nach dem SEK-Einsatz sind die Menschen in Diedorf geschockt. Der Chef des Tatverdächtigen wohnt in derselben Straße - und kann sich den Vorfall kaum erklären.

Man merkt Maximilian Reim auch am Sonntagmittag noch den Schock über das Geschehen an. Reim ist der Juniorchef der alteingesessenen Anhauser Baufirma Stefan Reim. Er arbeitet mit Markus S., dem mutmaßlichen Geiselnehmer von Anhausen, seit gut drei Jahren eng auf Baustellen zusammen und sagt, dass der 23-Jährige sehr zuverlässig sei. Was Reim berichtet, lässt darauf schließen, dass sich Markus S. in einem psychischen Ausnahmezustand befand. „Das ist total untypisch für ihn, er ist ein ganz stiller, friedlicher Typ mit null Aggressionspotenzial. Ich glaube, ihm muss eine Sicherung durchgebrannt sein“, sagt Reim. Nur warum?

Chef des Verdächtigen dachte, dass der 23-Jährige das Opfer sei Eine Erklärung könnte in der familiären Situation des jungen Mannes zu finden sein. Nach Angaben von Maximilian Reim befindet sich dessen Vater im Bezirkskrankenhaus. Die Mutter sei schwer alkoholkrank. „Er ist der einzige, der Geld nach Hause bringt“, berichtet sein Chef. Laut Reim gehört das Haus dem neuen Freund der Mutter. Markus S. wohne in dem Haus im Obergeschoß mit seiner Freundin. Erst vor zwei, drei Monaten seien er und seine Mutter dort eingezogen. Vorher hätten sie im Hauptort Diedorf gewohnt. Maximilian Reim sitzt der Schrecken noch in den Gliedern. Er wohnt in derselben Straße. „Das passt überhaupt nicht zu ihm“, sagt er über Markus S., „er hat schon viel durchgemacht, aber immer das Beste daraus gemacht“. Als er von dem Polizeieinsatz erfuhr, dachte er zuerst, dass Markus das Opfer sei, sagt Maximilian Reim. Wie der Chef des Mannes der Polizei in Anhausen helfen konnte Er habe sich dann an die Polizei gewandt, um zu erfahren, was los ist, und dabei darauf hingewiesen, dass S. ein Angestellter von ihm sei. Daraufhin habe er der Polizei dann für gut eineinhalb Stunden sein Handy mit den Kontaktdaten von Markus S. überlassen. Er selbst sei auch vernommen worden, sagt Reim. Offenbar ging es den Einsatzkräften darum, in der akuten Bedrohungslage möglichst viel über den Geiselnehmer und seine Psyche zu erfahren. Die speziell geschulte Verhandlungsgruppe der Polizei hielt sich bereit. Der Kontakt kam aber nach Informationen unserer Redaktion nicht zustande. Markus S. war am Handy zuletzt am Samstagnachmittag online. Lesen Sie dazu auch: SEK-Einsatz in Diedorf: Wie Anwohner den Großeinsatz erlebten

Erst stiller Einsatz, dann Zugriff: So ist die Polizei in Diedorf vorgegangen

Kommentar zum Einsatz in Diedorf: Lieber auf Nummer sicher gehen Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

