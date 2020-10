vor 17 Min.

Chemikalienhändler spendet an die Tafeln

Manfred Schneider, Vorsitz und Logistikleitung des Tafel Landesverbands Bayern, Thomas Graser, Vertriebsleitung bei Staub & Co. - Silbermann und Helmut Winkler, Teamleitung Vertrieb der Firma, bei der Übergabe des Desinfektionsmittels an den Tafel Landesverband Bayern.

Jedes Jahr spendet de Staub & Co - Silbermann Gmbh, die auch einen Standort in Gablingen betreibt, an gemeinnützige Einrichtungen aus dem regionalen Umfeld. In diesem Jahr ging dies an die Tafeln.

Die Staub & Co. –Silbermann GmbH ist nach eigenen Angaben der leistungsstärkste Chemikalienhändler in Süddeutschland. Während des Corona-Lockdowns wurden dort im Dreischichtbetrieb Hand-und Flächendesinfektionsmittel hergestellt. Davon profitieren jetzt auch die Tafeln in Bayern. So wurden an die Münchner Tafel und den Tafel Landesverband Bayern insgesamt 1500 Liter Handdesinfektionsmittel gespendet.

Desinfektionsmittel wird an regionale Tafeln verteilt

Diese werden nun über die zahlreichen regionalen Tafeln an Bedürftige verteilt. Die Lieferung des Desinfektionsmittels wurde von den beiden Vertriebsleitern Thomas Graser und Albert Mai sowie Teamleiter Helmut Winkler begleitet. „Die Tafeln leisten Herausragendes bei der Verteilung von Gütern an sozial und wirtschaftlich Benachteiligte“, so Albert Mai. „Wir freuen uns, dass wir sie nun unterstützen können.“

Auch der Erlös aus dem Honigverkauf - am Standort Gablingen sind seit 2019 drei Bienenvölker angesiedelt - wird von Staub-Silbermann verdoppelt und gespendet. (AL)

Themen folgen