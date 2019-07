vor 55 Min.

Chlor im Trinkwasser

Thomas Rittel (CSU) stellt sich beim Bürgerratsch vor

Beim Bürgerratsch der CSU hat der Bürgermeisterkandidat der Partei, Thomas Rittel, auf eine Nachfrage aus dem Publikum deutlich Stellung bezogen: „Eine Kürzung der Zuschüsse für Vereine wird es mit mir nicht geben“ – trotz der angespannten Haushaltslage in der Marktgemeinde.

Eine ganze Reihe von Bürgern war gekommen, um mit dem Kandidaten über Diedorf, ihre Sorgen und Probleme zu diskutieren. Michael Breitsamter und Elena Herrmann, voraussichtlich Kandidaten auf der CSU Gemeinderatsliste, führten durch den Abend und kanalisierten die verschiedenen Themen, welche den Bürgern auf den Nägeln brannten. Von Hochwasserschutz und sozialem Wohnbau über einen Diedorfer Ortskern bis hin zur Unterstützung für das Diedorfer Zentrum für Begegnung, DieZ, wurde sich viel ausgetauscht.

Beim Thema Chlorung in Diedorf erläuterte Marktgemeinderat Horst Heinrich, dass den Markträten erst vor Kurzem bekannt gemacht wurde, dass wohl seit mehreren Monaten ein Gutachten vorliegt, welches besagt, dass in den Anhauser Brunnen Fremdwasser einläuft und dieser noch nicht repariert ist. „Man braucht sich hier wohl nichts vormachen“ ergänzte Thomas Rittel „das Gesundheitsamt wird uns nicht aus der Chlorung lassen, sofern nicht das geforderte Maßnahmenpaket 1 voll umgesetzt ist. Da gehören auch die Sanierung der Hochbehälter und die Begehung aller Haushalte dazu“.

Unterstützung erhielt er durch viele Wortmeldungen, die lieber zuerst ein Einhalten der gesetzlichen Regelungen fordern, bevor das Trinkwasser wieder freigegeben wird.

Auch auf die Frage, ob Rittel, wenn er Bürgermeister wäre, den Bullenstall bauen würde, erklärte er, dass keine verwandtschaftlichen Beziehungen zum Bauwerber des Bullenstalls bestehen, trotz des gleichen Namens. „Landwirtschaft finde ich gut, allerdings nicht an diesem Standort“ resümierte er.

Mit den vielen Anhaltspunkten der Bürger gilt es nun für Rittel und die CSU, ein Wahlprogramm zu erstellen. Am 20. September will der Ortsverband intern seine 24 Kandidaten für die Gemeinderatsliste nominieren und dann in den Wahlkampf starten. (AL)

