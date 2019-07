vor 37 Min.

Chlor im Wasser: Ende weiter offen

Diedorf spricht mit dem Gesundheitsamt

Noch keine Entscheidung gibt es in Diedorf beim Thema Chlor im Trinkwasser. Wie berichtet hat die Marktgemeinde inzwischen eine Liste mit Sofortmaßnahmen an Sanierungsarbeiten am Trinkwassernetz abgearbeitet und dem Gesundheitsamt des Landkreises eine Risiko- und Gefahrenanalyse überreicht.

Über die Ergebnisse aus der Analyse soll nun bei einem Treffen zwischen Behörde und Marktverwaltung gesprochen werden, teilt das Landratsamt auf Anfrage mit. Derzeit werde der Termin vereinbart. „Erst anschließend lässt sich eine Aussage darüber treffen, wie realistisch ein baldiges Ende der Chlorung ist“, so der Sprecher des Landratsamts Jens Reitlinger.

Wie berichtet wird das Trinkwasser in Diedorf seit einem Störfall seit gut zehn Monaten gechlort. Bürgermeister Peter Högg hatte nun gehofft, im Juli aus der Chlorung aussteigen zu können, nachdem die Marktgemeinde eine lange Liste an Forderungen des Gesundheitsamts abgearbeitet hatte. Die Entscheidung liegt bei der Behörde. (jah)

