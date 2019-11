vor 18 Min.

Christkindlmarkt Deuringen 2019: Start, Termin, Öffnungszeiten

Mit dem Christkindlmarkt Deuringen 2019 ist heute ein kleiner Weihnachtsmarkt in Stadtbergen geöffnet. Hier finden Sie die Infos rund um Start, Öffnungszeiten und Termin.

Der Christkindlmarkt Deuringen 2019 findet heute am 30.11.19 statt. Hier gibt es die Infos zum Weihnachtsmarkt in Stadtbergen (Kreis Augsburg) rund um Termin und Öffnungszeiten.

Besinnliche Stimmung und historisches Ambiente: Heute am 30.11.19 findet der Christkindlmarkt Deuringen 2019 statt. Marktleute, Stände und Musiker auf dem Kirchplatz von St. Gabriel sorgen für eine weihnachtliche Stimmung.

Besucher werden heute bis 20 Uhr zum Schlendern eingeladen. Start, Termin und Öffnungszeiten - hier gibt es die Infos zum Weihnachtsmarkt in Stadtbergen.

Der Christkindlmarkt im Stadtteil Deuringen von Stadtbergen findet traditionell am Samstag vor dem 1. Advent statt. In diesem Jahr ist das der 30. November 2019. An diesem Tag hat der Weihnachtsmarkt Deuringen zu den Öffnungszeiten von 15 bis 20 Uhr geöffnet. Wer ihn besuchen möchte, darf diesen Termin nicht verpassen.

Weihnachtsmarkt Deuringen 2019 im Kreis Augsburg: Weitere Märkte in der Region

Wenn nach dem Besuch auf dem Christkindlmarkt Deuringen 2019 ihre Lust auf Weihnachtsmärkte noch nicht gestillt ist, finden Sie in Stadtbergen und in der Region noch viele weitere. Der Christkindlesmarkt Augsburg 2019 ist zum Beispiel vom 25. November bis zum 24. Dezember göffnet.

Es lassen sich aber auch jede Menge kleinere Märkte entdecken, die mehr als nur Essen und Glühwein bieten. Einen Überblick inklusive Karte bekommen Sie hier in unserem Special: Weihnachtsmarkt-Übersicht. (sge)

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen im Programm vorbehalten.

