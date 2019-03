vor 22 Min.

Claudio Ortolf führt die JU Diedorf

Schwerpunkt liegt auf eigenen Veranstaltungen

Claudio Ortolf bleibt Vorsitzender der Jungen Union Diedorf-Biburg. Bei den Neuwahlen wurde er einstimmig bestätigt. Zu seinen Stellvertretern wurden Corinna Winterstein und Oliver Schuhmacher gewählt. Als Schatzmeister sowie als Schriftführer fungiert Viktor Kremke, Lisa Lamprecht und Leonhard Wiedemann sind Beisitzer. „Der Schwerpunkt unserer Arbeit im Ortsverband liegt auf eigenen Veranstaltungen, wie beispielsweise dem Diedorfer Bürgerquiz oder der Beteiligung am Diedorfer Bürgerratsch der CSU“, so Claudio Ortolf. Dazu plant die JU Diedorf-Biburg im Zuge der Kommunalwahl 2020 einen Bürgerratsch zur Bedeutung der Kommunalwahl für junge Menschen zu veranstalten. Des Weiteren wird sich die Junge Union Diedorf in den kommenden zwei Jahren vor allem mit Themen, wie einem Naturschutzkonzept für die Marktgemeinde Diedorf beschäftigen sowie der Notwendigkeit solider Haushaltspolitik, damit Politik nicht zulasten nachfolgender Generation gemacht wird. (AL)

