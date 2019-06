vor 54 Min.

Clever im Alter

Veranstaltungen in den Stadtteilen

Die AZ Augsburger Land informiert regelmäßig über Kurse, Veranstaltungen und Treffen in den westlichen Stadtteilen Augsburgs.

Fahrräder, Kleidungsstücke und Gegenstände werden im Café Reparierbar bei Kaffee und Kuchen wieder instandgesetzt. Nächster Termin ist am Freitag, 7. Juni, von 15.30 bis 17.30 Uhr im Mehrgenerationentreffpunkt, Von-Cobres-Straße 1.

Katrin Habenicht hält einen Vortrag über „Unsere heimischen Vögel“ am Mittwoch, 5. Juni, um 14 Uhr in der Kuratie St. Johannes Baptist, Friedrich-Ebert-Straße 10. Der Seniorenkreis lädt dazu ein.

Die Kriminalhauptkommissarin Barbara Macheiner erläutert in ihrem Vortrag „Clever im Alter“ am Dienstag, 4. Juni, um 15 Uhr im Pfarrsaal St. Peter und Paul, Bobinger Str. 59, gängige Tricks von Betrügern. Themen sind: Taschendiebstahl, Betrug an der Haustür, falscher Polizist, Gewinnbe-nachrichtigung, Telefonwerbung, Enkel- und Handwerkertrick.

Die Geschichte „Pssst! Ich lese!“ wird am Dienstag, 4. Juni, um 15.30 Uhr in der Stadtteilbücherei, Ulmer Straße 72, vorgelesen. Die Veranstaltung ist kostenlos und für Kinder ab vier Jahren geeignet. (mus)

