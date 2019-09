06:25 Uhr

Coliforme Keime: Trinkwasserversorgung ist in die Jahre gekommen

Gesundheitsamtschefin Monika Kolbe äußert sich im Interview über die Folgen von Keimen im Trinkwasser, alte Leitungen sowie neue Vorschriften und Kontrollmethoden.

Frau Kolbe, Wann haben Sie zum letzten Mal Wasser aus der Leitung getrunken?

Monika Kolbe: Heute Morgen und das ohne Bedenken.

Wenn man sich wie Sie beruflich mit der Qualität von Trinkwasser beschäftigen muss, beschleichen einen da nicht Zweifel, was da aus der Leitung kommt?

Kolbe: Eigentlich nicht. Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung sind hoch, die technische Leistung, welche die Versorgungssysteme erbringen müssen, sind immens. Ich nehme an, dass alle Gemeinden versuchen, sich an diese Verordnung zu halten. Damit kann schon einmal so viel nicht schief gehen. Das Einzige was sich bei mir geändert hat: Ich sehe Gebührenerhöhungen aus einem anderen Blickwinkel, da das Geld dazu hergenommen wird, um die Versorgung zu verbessern.

Aber warum gibt es dann im Augsburger Land so häufig Probleme mit der Wasserversorgung?

Kolbe: Das kann eine Vielzahl von Gründen haben. Jeder Störfall hatte bisher eine individuelle Ursache, da überall andere Gegebenheiten herrschen. Allgemein gilt aber: Die Trinkwasserversorgungen sind in die Jahre gekommen.

Das gilt aber nicht nur im Augsburger Land.

Kolbe: Genau. Auch in anderen Landkreisen gibt es Störfälle. Man bekommt das nur weitaus seltener mit, weil die Berichterstattung meist nicht über die lokalen Medien hinausgeht. Auch in anderen Bundesländern kommt es zu solchen Problemen.

Wird denn bei uns strenger kontrolliert als vorher oder häufiger?

Kolbe: Nein. Wir richten uns da nach Vorschriften des Bundes. Die gelten in Hamburg genauso wie in Allmannshofen. Die Wasserversorger haben die Pflicht, ihr Wasser regelmäßig überprüfen zu lassen. Und wir als Gesundheitsamt sind Teil dieser Kontrollkette.

Monika Kolbe ist Leiterin des Gesundheitsamtes. Bild: Marcus Merk

Sind denn die Kontrollmethoden besser geworden?

Kolbe: Ja, absolut. Wir haben eine Checkliste vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bekommen. Wenn man sich daran entlang hangelt, dann schaut man sich so eine Wasserversorgung schon sehr genau an.

Diese Checklisten gibt es in ganz Bayern?

Kolbe: Nein. Hier sind wir im Landkreis ein landesweites Pilotprojekt. Wir sollen unter anderem herausfinden, wir praktikabel dieses Kontrollverfahren ist.

Zugespitzt gesagt: Kochen Menschen im Landkreis Wasser ab oder bekommen gechlortes Wasser, weil sie die Versuchskarnickel in einem landesweiten Testlauf sind?

Kolbe: Nein. So würde ich das nicht sagen. Diese Checklisten dienen einfach dazu, dass wir die gesetzlichen Vorschriften besser umsetzen können. Ganz wichtig: Wegen keiner dieser Kontrollen wurde bislang ein Abkochgebot verhängt oder die Chlorung angeordnet. Da haben wir zuvor immer einen Keim im Wasser gefunden. Und den hätte man früher auch gefunden.

Dann kann es also nicht sein, dass die Menschen jahrelang verschmutztes Wasser getrunken haben und da nur nicht bemerkt wurde?

Kolbe: Das ist reine Spekulation. Diese Frage kann man nicht beantworten.

Jetzt ist Gersthofen an der Reihe: 12.000 Haushalte, eine Menge Industriebetriebe. Ist ein Fall von dieser Größenordnung nicht ungewöhnlich?

Kolbe: Für uns im Landkreis ist das in der Tat so. Deutschlandweit betrachtet nicht.

Das Trinkwasserteam 1 / 3 Zurück Vorwärts Am Gesundheitsamt gibt es ein sechsköpfiges Trinkwasserteam, das nicht nur bei Störfällen eingreift, sondern beispielsweise auch bei Legionellenbelastungen in vereinzelten Gebäuden zur Stelle ist.

Das Team besteht aus zwei Ärztinnen, einem Kontrolleur, einem Verwaltungsfachmann und zwei Assistenten.

Sie überwachen, beraten und unterstützen die Gemeinden bei Störfällen. Hauptverantwortlich und damit in erster Linie Ansprechpartner für die Bürger sind die Städte und Gemeinden. (AL)

Im Augsburger Land waren die Coli-Keime im Wasser schon mehrfach Indikator für grundlegende Probleme in der Wasserversorgung. Hätte man die Probleme nicht schon früher erkennen und beheben können?

Kolbe: Wenn wir einen Störfall haben, wollen wir die Kuh vom Eis holen. In die Vergangenheit kucken wir da nicht. Das ist dann zweitrangig. Außerdem darf man eins nicht vergessen: Die Vorschriften für eine Trinkwasserversorgung sind keine statische Angelegenheit. Die ändern sich. Was vor 20 Jahren gut war, reicht heute nicht mehr.

Wie gefährlich sind denn nun diese Coli-Keime im Wasser?

Kolbe: Die Frage ist mehr, für wen sie gefährlich sind. Wer jung und fit ist und ein gutes Immunsystem hat, hat ein geringes Risiko. Aber wir haben die alte Dame im Blick, die pflegebedürftig im Heim ist. Wir denken an den Säugling oder an Menschen, die gerade eine Chemotherapie hinter sich haben. Bei ihnen kann dieser Keim zu heftigen Infektionen mit allen möglichen Komplikationen führen. Uns geht es darum, dass jeder das Trinkwasser bedenkenlos verwenden kann.

In Diedorf und Dinkelscherben ist ja mittlerweile eine umfangreiche Sanierung des Wassernetzes angelaufen. In Diedorf soll das Wasser weiterhin gechlort bleiben, bis es ein Handbuch zum Betrieb des Trinkwassernetzes gibt, was mindestens ein Jahr dauert. Ist das noch verhältnismäßig?

Kolbe: So ein Handbuch ist keine reine Formalität. Es ist wichtig für den Betrieb einer so komplexen Anlage. Allerdings ist sein Fehlen nicht der Grund, dass wir in Diedorf weiter chloren. Hier haben wir immer noch technische Probleme. Wir stellen immer darauf ab, dass sämtliche hohe Risiken abgestellt werden. Das ist in Diedorf noch nicht der Fall.

Manchmal geht es auch schneller. In Rommelsried zum Beispiel.

Kolbe: Da war die Sache schnell klar. Ein Siebenschläfer ist im Hochbehälter verendet und konnte zweifelsfrei als Ursache bestätigt werden. Jetzt gibt es Absperrvorrichtungen. Problem gelöst. Schade, dass es nicht immer so einfach ist. Gesundheit.

Interview: Christoph Frey