vor 46 Min.

Coliforme Keime

Gersthofer müssen Wasser abkochen

Nach Diedorf und Dinkelscherben hat es jetzt auch Gersthofen erwischt: Es sind coliforme Keime im Trinkwasser gefunden worden. Die Verunsicherung bei den Bürgern ist groß. Sie müssen das Wasser vor dem Verzehr abkochen.

Der Verdacht war schon da, doch seit gestern herrscht Gewissheit: Bei den Erregern, die im Gersthofer Trinkwassernetz gefunden wurden, handelt es sich laut Landratsamt um coliforme Keime. Entdeckt wurden die möglicherweise gefährlichen Keime bei einer Routinekontrolle des Gesundheitsamts am Montag.

Als die Meldung über die Keime im Wasser die Runde machte und die Feuerwehr sie sogar per Lautsprecher-Rundfahrt in den Wohngebieten verkündete, machten sich viele Gersthofer Bürger auf in den nächsten Supermarkt. Die Kunden deckten sich mit einem Vorrat an Mineralwasser ein. Diese „Hamsterkäufe“ sind gestern schon zurückgegangen.

Mehr über die Keime und die Auswirkungen auf Altenheime oder Hotels lesen Sie heute ausführlich auf "Seite 4

