Coliforme Keime im Gersthofer Trinkwasser

Seit Mittwoch muss das Wasser im ganzen Stadtgebiet abgekocht werden. Nun ist klar: Darin wurden bereits am Montag coliforme Keime entdeckt. Was das für die Betroffenen bedeutet

Von Philipp Kinne

Bei den Erregern, die im Gersthofer Trinkwasser gefunden wurden, handelt es sich um coliforme Keime. Das teilte das Landratsamt nun mit. Entdeckt wurden die potenziell gefährlichen Keime bei einer Routinekontrolle des Gesundheitsamts am Montag. Die Untersuchung am Dienstag habe ergeben, dass eine Überschreitung des zulässigen Grenzwerts vorliegt. Einen Tag später, am Mittwoch, sei bei der Behörde die Bestätigung durch ein externes Labor eingegangen. „Unmittelbar darauf wurde ein Abkochgebot ausgesprochen und die Information der Bevölkerung veranlasst“, teilt das Landratsamt mit.

Die Abkochanordnung gilt bis auf Weiteres. Aktuell läuft die Suche nach den Ursachen der Belastung, deren Ausgang entscheidend für die kommenden Schritte sein wird. Da das Wassernetz im Versorgungsgebiet über 130 Kilometer lang ist, könne das noch dauern. Bis auf Weiteres werden Wasserproben an mehreren Stellen im Netz, verteilt über das gesamte Stadtgebiet, genommen.

Wie schädlich die coliformen Keime sind, ist unklar. Viele dieser Keime seien harmlos, erklärt ein Sprecher des Landratsamtes. Andere, wie zum Beispiel die sogenannten E.-coli-Bakterien, können potenziell der Auslöser von Durchfall oder Darmentzündungen sein. Besonders Menschen mit geschwächtem Immunsystem, Senioren und Kleinkinder sind gefährdet. Gelangt das Wasser in offene Wunden, kann es Infektionen geben. Generell entscheidet aber die Menge, wie groß die Gefahr ist.

Eine genaue Untersuchung, welche Art von coliformen Keimen im Trinkwasser des Versorgungsgebiets Gersthofen vorliegt, sei sehr aufwendig und stehe deshalb noch aus, heißt es vonseiten des Landratsamts. Durch das Abkochgebot wolle man vorerst sichergehen.

In den vergangenen Jahren waren in den Wasserleitungen mehrerer Kommunen im Augsburger Land coliforme Keime festgestellt worden. Betroffen waren unter anderem Königsbrunn, Meitingen, Gessertshausen, Bobingen, Dinkelscherben und Diedorf. Weil das Abkochen des Wassers keine Dauerlösung ist, musste das Trinkwasser in der Vergangenheit in einigen Gemeinden gechlort werden. In Diedorf und Dinkelscherben hält die Chlorung bis heute an, weil das Gesundheitsamt Mängel in der Wasserversorgung festgestellt hat. Erst wenn diese Mängel vollständig beseitigt sind, könne die Chlorung aufgehoben werden, erklären die Behörden. In Dinkelscherben hält dieser Zustand nun schon seit über einem Jahr an.

Ob es so weit in Gersthofen auch kommen wird, ist aber noch völlig unklar. Vom aktuellen Abkochgebot betroffen ist die Stadt Gersthofen mit den Ortsteilen Hirblingen, Batzenhofen, Edenbergen, Rettenbergen sowie Peterhof und Holzhausen (Ortsteil von Gablingen). Damit sind rund 12 000 Haushalte betroffen. Das sollten Sie nun beachten:

Das Leitungswasser muss bis zum Widerruf abgekocht werden. Die Anordnung kann mehrere Tage lang gelten.

ist noch möglich. Allerdings sollte das keimbelastete Wasser nicht in offene Wunden gelangen. Deshalb sollten auch Haare und Gesicht nur mit abgekochtem Wasser/Mineralwasser gewaschen werden. Gleiches gilt für das Zähneputzen. Für die Hände reichen Leitungswasser und Seife.

Einmal sprudelnd aufkochen und mehr als zehn Minuten abkühlen lassen. Die Verwendung eines Wasserkochers ist aus praktischen Gründen zu empfehlen. Für die Zubereitung von Nahrung, zum Zähneputzen und zum Reinigen offener Wunden soll nur abgekochtes Leitungswasser verwendet werden. Für Toilettenspülungen und andere Zwecke kann nicht abgekochtes Wasser genutzt werden.

Für die Bürger wurde unter der Rufnummer 0821/2491-333 eine Servicehotline geschaltet. Zudem will die Stadt unter www.gersthofen.de informieren.

