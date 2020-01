vor 59 Min.

Comeback auf der Volksmusikbühne

Trio Feminale präsentiert in Siegertshofen „Leberkasdeandln“

Noch ist vielen Besuchern die von den Theaterfreunden Siegertshofen aufgeführte Komödie „Da kahle Krempling“ in guter Erinnerung. Nun überrascht der Verein mit einer weiteren Veranstaltung. Diesmal stehen allerdings nicht die ortsbekannten Mimen auf der Bühne. Vielmehr präsentieren sie am Samstag, 1. Februar, das aus dem Werdenfelser Land stammende Ensemble Trio Feminale mit der Boulevardkomödie „Die Leberkasdeandln“. Beginn ist um 19.30 Uhr im Vereinsheim in Siegertshofen.

„Die Leberkasdeandln“ ist ein spritziges Stück um drei Künstlerinnen, die schon bessere Zeiten erlebt haben. Es kommt frei nach Alex Varlans „Showgirls“ auf die Bühne. Regie führt Matthias Gerstner.

Im Mittelpunkt stehen Fritzi (Christel Besel), Kathi (Andrea Hecht) und Leni (Monika Hörbiger). Sie feierten einst als Volksmusiktrio große Erfolge. Doch das ist längst vorbei. Zwischenzeitlich sind sie mittel- und arbeitslos. Durch Zufall treffen sie sich beim Arbeitsamt auf der Suche nach einem Job. Dort wird schnell klar, dass sie nicht nur berufsmäßig auf dem Abstellgleis sind, sondern sich nach wie vor nicht ausstehen können. Dennoch beschließen sie aus der Not heraus, ein Comeback zu starten.

Am Abend des Auftritts kochen bei den drei Diven die Emotionen hoch. Alle haben ihre kleinen Geheimnisse. Animositäten und Intrigen sind angesagt. Kurz: Zickenkrieg in Vollendung. Kurz vor der Premiere kommt es zum Eklat. Automatisch stellt sich die Frage: Kann so ein Comeback gelingen?

Die Komödie in zwei Akten lebt von Raffinesse, Tempo und überraschenden Wendungen, Verwicklungen und Täuschungen. Inszeniert wird sie mit viel Witz und abwechslungsreichem Spiel. (rusi)

Der Eintritt kostet neun Euro. Karten gibt es im Vorverkauf unter der Telefonnummer 08204/429 sowie an der Abendkasse.