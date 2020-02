vor 33 Min.

Comedykabarett mit Bill Mockridge abgesagt

Bill Mockridge spielte 24 Jahre lang den Erich Schiller in der Fernsehserie "Lindenstraße". Der Auftritt mit seiner Frau Margie Kinsky und einem Comedykabarettprogramm in der Stadthalle Gersthofen wurde jetzt abgesagt..

„Tourneetechnische Gründe“: Das Gastspiel „Wir l(i)eben noch in Gersthofen findet nicht statt. Wo die Tickets zurückgegeben werden können.

Die Veranstaltung „Wir l(i)eben noch!“ mit Margie Kinsky und Bill Mockridge am Samstag, 29. Februar, in der Stadthalle Gersthofen wird „aus produktionstechnischen Gründen“ abgesagt. Die bereits erworbenen Karten können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, an denen sie erworben wurden.

