Container: Unsere Hilfe auf dem Balkan

So wird mitmenschliche Hilfe auf dem Balkan, die aus dem Landkreis Augsburg kommt, fassbar.

Viele Zusmarshauser und Diedorfer sowie Bürger aus dem westlichen Landkreis erinnern sich noch gut an die Containeranlage, die jetzt in Bosnien so kostbare Hilfe leistet. Zuerst dienten die Module bei Wollbach Arbeitern der Autobahn als Unterkunft, später sollten sie Geflüchteten aus aller Welt in Diedorf an der Straße nach Oggenhof ein erstes Zuhause bieten.

Der ein- oder andere mag damals gedacht haben, dass so eine Unterkunft doch recht einfach sei. Umso eindringlicher sind die Bilder, die Günter Geiger nun aus Bosnien mitbringt. Hunderte von Menschen können sich allein in den paar Duschen waschen, die aus dem Landkreis gekommen sind. Sie scheinen dort der einzige Luxus zu sein.

Eine wirklich nützliche Hilfe für gestrandete Menschen

Was zunächst als etwas abseitiger Coup von Bürgermeister Peter Högg erschien, die nicht mehr gebrauchten Container wieder loszuwerden, entpuppt sich nun als wirklich nützliche Hilfe für gestrandete Menschen. Genauso helfen die Schlafsäcke und Winterjacken, die wir in den vergangenen Monaten in die Rot-Kreuz-Lädle im Landkreis gebracht haben. Sie bedecken jetzt Menschen, die wirklich frieren. Unsere Hilfe kommt an.

