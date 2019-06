vor 45 Min.

Container sollen Betreuungsbedarf in Stadtbergen decken

An der Osterfeldstraße sollen Module errichtet werden. Der Bauausschuss stimmt dem Vorhaben zu

Um den Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder kurzfristig zu decken, plant die Stadt Stadtbergen eine Übergangslösung. Auf der Wiese an der Osterfeldstraße gegenüber dem Bürgersaal sollen mehrere Container errichtet werden. Der Bauausschuss des Stadtrats hat dem Vorhaben in der jüngsten Sitzung zugestimmt.

Denn die 420 Kindergartenplätze, die die vier Einrichtungen in Stadtbergen bislang zu bieten haben, reichen nicht aus. Auch bei den 112 Krippenplätzen in vier verschiedenen Einrichtungen wird es eng. Insgesamt fehlen in Stadtbergen ab September etwa 40 Kindergartenplätze und zehn Krippenplätze.

Der sogenannte Einschulungskorridor sei ein Grund für den plötzlichen Platzmangel, erklärte Bürgermeister Paul Metz im Bauausschuss. Eigentlich werden Kinder, die zwischen dem 1. Juli und dem 30. September sechs Jahre alt werden, automatisch eingeschult. Doch der Einschulungskorridor erlaubt es Eltern, ihr Kind zurückzustellen und ein weiteres Jahr in den Kindergarten zu schicken. In Stadtbergen betrifft das in diesem Jahr insgesamt 16 Kinder. Damit hatte die Stadt bei der Vergabe der Kindergartenplätze im Frühjahr schlicht nicht gerechnet.

Eine Übergangslösung auf dem Grundstück der ehemaligen Osterfeldhalle soll helfen. In mehreren Containern sollen zwei Kindergartengruppen und eine Krippengruppe untergebracht werden. Wie viel die Übergangslösung in Modulbauweise kosten wird, steht noch nicht fest. Dieter Häckl (SPD) zeigte sich in der Bauausschusssitzung zwar wenig begeistert, betonte aber, dass man bei dem dringenden Bedarf um eine Übergangslösung wohl nicht herumkomme. Wichtig sei, dass die Container schnell aufgebaut werden und die Betreuungsplätze auch wirklich ab September zur Verfügung gestellt werden können.

Dafür muss die Stadt nun einen Anbieter finden. Die Module müssen lieferbar sein. Außerdem muss rechtzeitig Personal zur Betreuung der Kinder gefunden werden.

Bürgermeister Metz sieht in der Übergangslösung auch einen langfristigen Nutzen. Denn in den kommenden Jahren plant die Stadt Umbauten in verschiedenen Betreuungseinrichtungen. Der Pavillon 7 bei der Parkschule, in dem derzeit die Mittagsbetreuung und ein Hort untergebracht sind, soll abgerissen werden. Die Kita am Reiterweg wird umgebaut. Die Module an der Osterfeldstraße könnten dabei immer wieder als zwischenzeitliche Unterbringung zum Einsatz kommen. (lac)

