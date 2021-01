vor 33 Min.

Corona: Die Impfbereitschaft im Landkreis Augsburg steigt

So sehen die Impfkabinen im Impfzentrum in Gablingen aus. Mehrere Hundert Menschen konnten inzwischen dort behandelt werden.

Plus Im Landkreis Augsburg wollen sich immer mehr Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen. Landrat Sailer hat eine Vermutung, woran das liegt.

Bis zu 300 Personen über 80 Jahren konnten an den ersten beiden Betriebstagen im Impfzentrum für den Landkreis Augsburg in Gablingen geimpft werden, je 150 sollen es täglich bis in die nächste Woche hinein sein. Im Moment sind Menschen aus der Gruppe der Über-80-Jährigen an der Reihe. Das Landratsamt Augsburg erreichen aber auch darüber hinaus täglich zahlreiche Zuschriften von impfwilligen Bürgerinnen und Bürgern, so das Amt in einer Pressemitteilung: „Es freut mich sehr, dass die Impfbereitschaft in der Bevölkerung so groß ist“, betont Landrat Martin Sailer.

Er führe das auch auf die positiven Rückmeldungen aus den Alten- und Pflegeeinrichtungen und die nur sehr geringe Anzahl an unwesentlichen Impfreaktionen zurück. „Umso wichtiger ist es deshalb, dass wir dem hohen Bedarf in der nächsten Zeit auch schnellstmöglich nachkommen können“, betont Sailer. Bis zum Dienstag wurden im Landkreis Augsburg 3.092 Erstimpfungen und 1.313 Zweitimpfungen durchgeführt. Es wurden keine Impfdosen verworfen. Geimpft wurden neben den über 80-jährigen Seniorinnen und Senioren bisher hauptsächlich Bewohnerinnen und Bewohner sowie Personal in Alten- und Pflegeeinrichtungen, Beschäftigte in Intensivstationen, Notaufnahmen und Rettungsdiensten, sowie einzelne Personen, die aufgrund ihres hohen beruflichen Ansteckungsrisikos auf Hop-on-Listen aufgenommen waren.

Corona-Testzentrum: In Hirblingen wird weiter getestet

Eine wichtige Rolle bei der Pandemiebekämpfung nimmt nach wie vor das Corona-Testzentrum des Landkreises im Gersthofer Stadtteil Hirblingen ein, das Anfang September des vergangenen Jahres eingerichtet wurde. Dort lassen sich derzeit täglich im Schnitt rund 300 Personen auf das Coronavirus testen. „Uns erreichen viele Rückmeldungen unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger, die sich sehr zufrieden über den Service unseres Dienstleisters Ecolog äußern“, freut sich Landrat Martin Sailer. Nach dem bayernweiten Startschuss der Teststrategie des Freistaats hätten sich die Arbeitsprozesse am Standort Hirblingen binnen kürzester Zeit stabilisiert und eingespielt.

Seit dem späten Herbst beläuft sich die durchschnittliche Bearbeitungszeit für einen kostenfreien PCR-Test zwischen der Abnahme des Abstrichs und der Übermittlung des Befunds stabil auf rund anderthalb Tage, wie dem Landratsamt aufgrund regelmäßiger Befragungen vor Ort bekannt ist. „Mir bedeutet es viel, dass in zahlreichen Zuschriften neben dem zuverlässigen, fachkundigen Service auch die zuvorkommenden und freundlichen Umgangsformen des Personals gelobt werden“, sagt Landrat Martin Sailer. Das Testzentrum in Hirblingen wird als Teil der Teststrategie des Freistaats Bayern bis auf Weiteres bestehen bleiben und der Bevölkerung für kostenfreie Corona-Tests zur Verfügung stehen.

Impfungen im Kreis Augsburg: Nicht alle sind mit Ecolog zufrieden

Doch nicht alle sind mit dem Service von Ecolog zufrieden. Eine Neusässerin, die ihren Vater am ersten Betriebstag zur Impfung in das Zentrum nach Gablingen begleitet hatte, das ebenfalls von der Firma betrieben hat, spricht hinterher davon, dass ihr Vater durch die Impfung "um eineinhalb Jahre gealtert" sei: Auf seinem Personalbogen seien nämlich nicht alle Daten richtig erfasst worden. Das Geburtsdatum war schlichtweg ein anderes. (jah)

