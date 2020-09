12:00 Uhr

Corona-Fall am Gymnasium in Neusäß: Mitschüler müssen zu Hause bleiben

Ein Elftklässler am Justus-von-Liebig-Gymnasium ist positiv auf Corona getestet worden. Viele seiner Mitschüler müssen nun in Quarantäne.

Ein Schüler der 12. Klasse des Justus-von-Liebig-Gymnasiums in Neusäß ist positiv auf Corona getestet worden. Schüler aus insgesamt fünf Kursen müssen in Quarantäne.

Von Philipp Kinne

Neusäß Ein Zwölftklässler am Justus-von-Liebig-Gymnasium ist positiv auf Corona getestet worden. Das bestätigt das Landratsamt Augsburg auf Nachfrage unserer Zeitung. Infolgedessen müssen nun alle Mitschüler, die unmittelbaren Kontakt zu dem Jungen hatten, in Quarantäne. Das seien Schüler der elften und zwölften Klasse, bestätigt das Landratsamt.

Jugendlicher soll sich im Landkreis Augsburg infiziert haben

Die Behörde geht davon aus, dass sich der betroffene Jugendliche im Landkreis Augsburg angesteckt hat. Er hatte offenbar Kontakt zu einem anderen Indexfall, erklärt Jens Reitlinger, Sprecher des Landratsamtes. In einem Risikogebiet soll sich der Jugendliche nicht aufgehalten haben. Auch die Familie des Betroffenen muss in Quarantäne. Ob die Lehrer des positiv getesteten Jugendlichen ebenfalls zu Hause bleiben müssen, ist laut Reitlinger noch unklar. In der Regel sei das bei ähnlichen Fällen nicht notwendig.

Am Freitagnachmittag wandte sich die stellvertretende Schulleiterin Carletta Sandu mit einem Brief an die Eltern der insgesamt etwa 870 Schüler. Das Schreiben liegt unserer Redaktion vor. Darin heißt es, dass Schüler von insgesamt fünf Kursen der Oberstufe bis einschließlich Mittwoch, 30. September, in Quarantäne müssen. Die restlichen Schüler der zwölften Klasse haben Distanzunterricht.

Stellvertretende Schulleiterin kündigt Reihe von Maßnahmen an

Außerdem kündigt Carletta Sandu in dem Schreiben Maßnahmen für den Unterricht vor Ort an, der bereits am Montag wieder starten soll. So müssen die Jugendlichen der zehnten und elften Klassen weiterhin auch im Unterricht einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Grund dafür sei die Tatsache, dass sich diese Schüler in Pausen und Freistunden zwangsläufig begegnen. Eine höhere Infektionsgefährdung könne deshalb nicht ausgeschlossen werden, heißt es in dem Elternbrief. Eltern werden gebeten, ihre Kinder noch einmal ausdrücklich auf das Einhalten der Hygieneregeln hinzuweisen.

Maskenpflicht am Justus-von-Liebig-Gymnasium in Neusäß

Die Schüler der Klassen fünf bis neun müssen den Mundschutz auf dem Schulgelände ebenfalls weiterhin tragen. Allerdings nicht im Unterricht. Es sei denn, eine Lehrkraft oder ein Schüler bestehe aus Vorsichtsgründen auf das Tragen der Maske. Der Aufenthaltsraum sowie die Studienbibliothek des Neusässer Gymnasiums bleiben bis auf Weiteres geschlossen.

Bereits am Freitagnachmittag seien die Schüler, die nun in Quarantäne müssen, telefonisch darüber informiert worden, so Jens Reitlinger von Landratsamt Augsburg. Am kommenden Montag soll die Anordnung dazu in schriftlicher Form per Post kommen.





