Corona-Fall am Gymnasium in Neusäß: Schüler müssen zu Hause bleiben

Ein Elftklässler am Justus-von-Liebig-Gymnasium ist positiv auf Corona getestet worden. Viele seiner Mitschüler müssen nun in Quarantäne.

Von Philipp Kinne

Ein Elftklässler am Justus-von-Liebig-Gymnasium ist positiv auf Corona getestet worden. Das bestätigt das Landratsamt Augsburg auf Nachfrage unserer Zeitung. In Folge dessen müssen nun alle Mitschüler, die unmittelbaren Kontakt zu dem Jungen hatten, in Quarantäne. Das seien etliche Schülerinnen und Schüler der 11. und 12. Klasse, bestätigt das Landratsamt.

Jugendlicher soll sich im Landkreis Augsburg mit Corona angesteckt haben

Die Behörde geht davon aus, dass sich der betroffene Jugendliche im Landkreis Augsburg angesteckt hat. Er hatte offenbar Kontakt zu einem anderen Index-Fall, erklärt Jens Reitlinger, Sprecher des Landratsamtes.

Auch die Familie des Betroffenen muss in Quarantäne. Die Mitschüler des Gymnasiasten sollen im Laufe des Tages telefonisch vom Gesundheitsamt über weitere Maßnahmen informiert werden.

