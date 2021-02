11:35 Uhr

Corona: Fünf weitere Menschen aus dem Landkreis Augsburg gestorben

Fünf weitere Todesfälle aus dem Landkreis Augsburg sind im Zusammenhang mit Corona registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt dagegen.

Von Gunter Oley

Auf 158 ist die Zahl der Corona-Todesfälle im Landkreis Augsburg gestiegen, die dem Robert-Koch-Institut (RKI) bislang gemeldet wurden. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz liegt weiterhin unter 50 und ist gegenüber dem Vortag weiter gesunken.

So viele Menschen sind im Landkreis Augsburg mit Corona verstorben

Im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion sind im Landkreis Augsburg fünf Menschen gestorben. Nach Angaben des RKI vom Donnerstag stieg damit die Zahl der Todesfälle von 153 auf 158.

Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg sinkt auf 40,2

Außerdem wurden dem Institut zwölf neue Fälle einer Corona-Infektion gemeldet. In der Folge sinkt der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz nach einem geringen Anstieg am Mittwoch nun etwas deutlicher und liegt aktuell bei 40,2. Dieser Inzidenzwert bedeutet, dass innerhalb von sieben Tagen rund 40 neue Fälle einer Corona-Infektion je 100.000 Einwohner registriert wurden.

Es ist der dritte Tag in Folge, an dem der Inzidenzwert im Landkreis unter der Grenze von 50 liegt. In der Stadt Augsburg liegt der Wert mit 67,8 derzeit deutlich höher.

