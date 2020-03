vor 47 Min.

Corona: Gersthofen macht das Rathaus dicht

Was aufgrund des Notstands noch für die Bürger zu beachten ist

Im Zuge der Corona-Krise greift die Stadt Gersthofen zu drastischen Maßnahmen. Ab sofort ist das Rathaus geschlossen. Zu sind auch die Stadtbibliothek und das Ballonmuseum. Spielplätze werden versperrt oder mit deutlich sichtbaren Hinweisen zur Schließung versehen. Dies gilt vorerst bis 19. April.

„Soweit möglich nutzen Bürger bitte die Online-Services auf unserer Homepage. Sie können dringliche Angelegenheiten gerne telefonisch oder über E-Mail mit den Mitarbeitern der Verwaltung besprechen“, erklärt Rathaussprecherin Ann-Christin Joder. Für unaufschiebbare Angelegenheiten besteht außerdem die Möglichkeit, Termine mit dem jeweiligen Sachbearbeiter zu vereinbaren. Bereits vereinbarte Trauungen finden nach wie vor statt.

Geschlossen sind bei der Stadt Gersthofen insbesondere das Hallenbad mit Sauna, Tagungs- und Veranstaltungsräume, Clubs, Bars und Diskotheken, Spielhallen, Stadthalle, Vereinsräume, Sporthallen, Sport- und Spielplätze, Fitnessstudios, Wellnesszentren, Tanzschulen, Fort- und Weiterbildungsstätten, Volkshochschulen und Musikschulen.

Die Briefwahlunterlagen für die Stichwahlen des Bürgermeisters werden automatisch ab Mittwoch, 18. März, an den gemeldeten Hauptwohnsitz in Gersthofen verschickt. Eine Urnenwahl ist nicht möglich. Die Zustellung wird sich aufgrund der hohen Anzahl ab circa Ende dieser Woche über mehrere Tage, bis in die nächste Woche hinein, verteilen. Fragen dazu beantwortet das Wahlamt unter Telefon 0821/2491-130, 0821/2491-131 oder per Mail an wahlen@gersthofen.de

Angebote zur Nachbarschafts- und Einkaufshilfe des ZEBI Freiwilligenzentrums werden in Absprache mit den Ehrenamtlichen aufrechterhalten. Der traditionell am 1. Mai stattfindende Maimarkt wird bereits jetzt abgesagt.

Die Stadt Gersthofen richtet aktuell eine Hotline für Anfragen aus der Bevölkerung zu verschiedenen organisatorischen Fragen und der Umsetzung des Notstands ein. (lig)

