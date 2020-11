vor 37 Min.

Corona: Im Pflegeheim in Neusäß ist ein Bewohner gestorben

Im Pflegeheim am Lohwald in Neusäß haben sich Bewohner und Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert.

Plus Das Pflegeheim am Lohwald in Neusäß kämpft seit Ende Oktober mit dem Coronavirus im Haus. Doch die Zahl der infizierten Bewohner steigt aktuell nicht weiter an.

Von Regine Kahl

Sechs Senioren und vier Mitarbeiter waren im Pflegeheim am Lohwald in Neusäß bisher positiv auf Corona getestet worden. Dazu kämen jetzt weitere Fälle aus dem Team, teilt der Diakonische Werk Augsburg (DWA) mit. Bei der Reihentestung der Mitarbeiter gab es drei positive Ergebnisse. Außerdem ist laut DWA ein Bewohner, der bereits auf der Palliativstation lag, nach einer Infektion mit Corona gestorben.

Die positiv getesteten Mitarbeiter sind in Quarantäne. Hinzu kommt das positive Ergebnis einer Mitarbeiterin, die sich allerdings nicht im Heim angesteckt hat. Sie hatte engen Kontakt mit einer positiv getesteten Person und war daher bereits seit 30. Oktober in Quarantäne.

Am Mittwoch werden alle Bewohner getestet

Als erstmals eine Erkrankung im Heim festgestellt worden war, wurden alle Senioren aus dem Wohnbereich auf eine isolierte Station gebracht. Am Montag wurden auf der Pandemiestation alle die Bewohner getestet, bei denen bisher kein Corona nachgewiesen wurde. Alle Ergebnisse seien negativ gewesen, teilt das DWA mit. Aktuell sehe es so aus, dass die Lage unter Kontrolle sei.

Ob dieser Eindruck richtig ist, wird sich die nächsten Tage zeigen. Am Mittwoch werden alle Bewohner des Lohwaldheims einen PCR-Test machen.

