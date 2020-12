15:19 Uhr

Corona-Impfstoff ist brauchbar: Kreis Augsburg startet doch Impfaktion

Nun doch: Nach einer Verzögerung von einigen Stunden konnte auch im Landkreis Augsburg mit der Impfung gegen Corona begonnen werden. So kam es dazu.

Von Jana Tallevi

Neue Wendung im Fall des möglicherweise nicht durchgehend gekühlten Corona-Impfstoffs im Landkreis Augsburg: Nachdem die Herstellerfirma Biontech grünes Licht gegeben hat, wurde nun doch noch am Sonntag auch im Landkreis Augsburg mit dem Impfen gegen das Coronavirus begonnen. Zunächst schien das nicht möglich zu sein, denn die Kühlkette konnte anhand der vorliegenden Daten nicht vollständig nachgewiesen werden. Landrat Martin Sailer blies deshalb zunächst die Impfung ab.

Landkreis Augsburg: Impfung beginnt doch

Groß war deshalb zunächst die Enttäuschung in der Johann-Müller-Altenheimstiftung in Langerringen. Dort wartete man seit dem Morgen auf das mobile Impfteam des Landkreises, das schließlich am Nachmittag doch noch kam. Dort wurden dann die ersten Bewohnerinnen und Bewohner sowie Frauen und Männer aus dem Personal geimpft. Insgesamt hatte der Landkreis in einer ersten Lieferung 100 Impfdosen erhalten.

