Corona-Impfung: Im Kreis Augsburg sind zuerst die Pflegeheime an der Reihe

In Großbritannien wird schon geimpft. Im Augsburger Land ist jetzt zumindest das Impfzentrum in Gablingen bereit.

Ende des Jahres könnten die ersten Dosen Impfstoff da sein. Nun gibt es einen Plan, wie es danach im Landkreis Augsburg weiter geht

Von Christoph Frey

Im Landkreis Augsburg wird mit der Corona-Impfung in Pflegeheimen begonnen, sobald es Impfstoff gibt. Das sagten Landrat Martin Sailer und Dr. Thomas Liedtke, Chef-Mediziner der Firma Ecolog, am Mittwoch bei der Vorstellung des Impfenzrums für den Landkreis Augsburg in Gablingen. Dort soll im neuen Jahr mit der Impfung von bis zu 400 Menschen am Tag begonnen werden.

Zudem wird es einen Impfbus geben, der in den einzelnen Orten Halt macht und eben die Impfteams, die in die Heime fahren sollen, um dort gebrechliche Menschen, die nicht mehr mobil sind, zu impfen. Laut Augsburgs Landrat Sailer können diese Teams bis zu 40 Menschen in der Stunde impfen.

Der Landkreischef und Liedtke unterstrichen, dass die Impfung freiwillig sei. Deshalb laufen in den Heimen jetzt schon die organisatorischen Vorbereitungen für die Impfung. Dabei geht es unter anderem darum, bei Menschen, die nicht mehr für sich selbst sprechen können, abzuklären, ob deren Betreuer einer Impfung zustimmen.

Offen ist nach wie vor, wann und in welchen Mengen der erste Impfstoff im Landkreis Augsburg eintrifft. Nach derzeitigem Stand ist frühestens in den letzten Tagen dieses Jahres mit den ersten Lieferungen zu rechnen. Begonnen werden soll mit den Impfungen in großem Stil im neuen Jahr. Die Kampagne wird mehrere Monate in Anspruch nehmen.

