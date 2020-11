vor 1 Min.

Corona-Infektionen: Sieben-Tage-Wert steigt im Kreis Augsburg auf 200

Plus Und wieder ist eine Marke gerissen: Der Landkreis Augsburg liegt erstmals bei 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen mit dem Coronavirus.

Von Jana Tallevi

Damit war in den vergangenen Tagen schon gerechnet worden: Im Landkreis Augsburg ist wieder eine neue, schwerwiegende Marke bei Neuansteckungen mit dem Corona-Virus erreicht. Am Dienstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz, das sind die Neuansteckungen im Laufe einer Woche gerechnet pro 100.000 Einwohner, bei genau 200. Der Anstieg dieses Werts in den vergangenen Tagen ist beeindruckend. Gestern lag er noch bei gut 130, am Dienstag vor einer Woche bei knapp 119. Aktuell gelten 624 Personen im Landkreis Augsburg als positiv getestet, das sind 145 mehr als noch am Vortag. Die positive Nachricht des Tages: Neue Todesfälle sind nicht zu verzeichnen, diese Zahl liegt weiterhin, gerechnet seit Beginn der Pandemie, bei 13.

Bereits am Montag hatte das Landratsamt darauf hingewiesen, dass die Zahlen am Folgetag sprunghaft steigen könnten, da noch Testergebnisse vom Wochenende aufgearbeitet werden müssten. Zudem hatte das Landratsamt mitgeteilt, nun auch die Zahlen für einzelne Orte bekanntgeben zu wollen. Hotspots seien demnach aber bislang nicht zu beobachten.

Coronavirus: Maskenpflicht auf Straßen in Gersthofen

Neue, verschärfte Regeln hat der Landkreis mit Blick auf die Infektionszahlen nicht erlassen. Allerdings gilt seit Montag auch auf einigen öffentlichen Plätzen in Gersthofen eine Maskenpflicht, das sind die Augsburger Straße (ab Kreuzung Feldstraße/Griesstraße), die Donauwörther Straße (bis Einmündung Rotkreuzstraße) und die Bauernstraße (Parkplatz hinter Sparkassengebäude, bis einschließlich Hausnummer 2). Gemäß des bundesweit geltenden Lockdown light rät das Landratsamt weiterhin dazu, die sozialen Kontakte einzuschränken. Erlaubt sind, auch im privaten Rahmen, Treffen mit höchstens zehn Personen, die aber nur aus zwei Haushalten stammen dürfen.

Für Verwirrung hatten Ende vergangener Woche unterschiedliche Zahlen bei Bürgern gesorgt, die auf den Internetseiten der Stadt Augsburg, des Landkreises sowie beim Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) die neuesten Inzidenzwerte von Corona-Fällen abfragen wollten.

Corona im Landkreis Augsburg: Probleme bei der Datenübermittlung

Jetzt klärt das Landratsamt auf: Der Inzidenzwert wird immer gleich berechnet, er zeigt die Zahl der Neuinfizierten in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner an. „Die hohe Differenz zwischen den Zahlen des Landratsamts und denen des LGL hat sich in der vergangenen Woche durch ein EDV-Problem bei der Datenübertragung am Mittwoch und Donnerstag ergeben. Das Problem konnte aber inzwischen behoben werden“, so eine Sprecherin.

Allerdings: Eine leichte Abweichung des Werts könne aufgrund des unterschiedlichen täglichen Auswertungszeitpunkts immer möglich sein. Im Landratsamt werden die neuen Fälle den ganzen Tag über neu einberechnet. Die Eingruppierung in das Ampelsystem der Staatsregierung erfolgt jedoch anhand der Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI), das jeweils um Mitternacht einen Bilanzstrich zieht.

