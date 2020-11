14:34 Uhr

Corona: Infektionszahlen im Landkreis Augsburg sind wieder gestiegen

Die Corona-Infektionszahlen im Kreis Augsburg sind wieder gestiegen. Die Zahl der Genesenen liegt aber mittlerweile bei über 3000.

Von Sören Becker

Es gibt wieder mehr Menschen, die an Corona leiden. Die Zahl der aktiven Infektionen liegt nun bei 709 und damit um zwölf höher als am Mittwoch. Die Zahl der bisher positiv getesteten steigt um 107 auf 3740. Diese Zahl setzt sich zusammen aus den aktiven Infektionen, den 3006 genesenen Menschen und den 25 Menschen, die im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind. Die Inzidenz in den letzten sieben Tagen lag bei 211 Infektionen pro 100.000 Einwohner.

