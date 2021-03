vor 35 Min.

Corona-Inzidenz im Kreis Augsburg nur noch knapp unter 80

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg steigt stark an.

Der Corona-Inzidenzwert im Landkreis Augsburg steigt stark an. Mittlerweile kratzt er an der 80er-Marke. 49 Neuinfektionen wurden jetzt gemeldet.

Der Corona-Inzidenzwert im Landkreis Augsburg schießt nach oben. Laut Landratsamt ist er am Donnerstag auf 78,5 gestiegen. Am gestrigen Mittwoch hatte er noch bei 68,7 gelegen. Erst vergangenen Montag war zum ersten Mal seit Langem wieder eine Inzidenz von über 70 erreicht worden. Die große Mehrheit aller Infizierter steckte sich mit der britischen Virus-Mutation an.

Insgesamt sind hier seit Beginn der Pandemie 8077 Menschen am Coronavirus erkrankt. 49 Neuinfektionen sind von Mittwoch auf Donnerstag dazugekommen. 264 positiv Getestete befinden sich im Landkreis Augsburg derzeit in Quarantäne. (mjk)

