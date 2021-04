Corona-Inzidenz im Kreis Augsburg steigt am Sonntag auf 132,6

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg steigt am Sonntag deutlich an.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg steigt weiter an. Laut Robert-Koch-Institut liegt sie am Sonntag bei 132,6. Damit steigt der Wert innerhalb eines Tages um mehr als 20 Punkte an. Laut Landratsamt haben sich im Vergleich zum Vortag 63 weitere Menschen mit dem Virus angesteckt.

Rund 39.000 Landkreisbürger haben Erstimpfung erhalten

Die Zahl des Todesfälle, die im Zusammenhang mit dem Virus stehen, bleibt unverändert bei 185. Aktuell befinden sich 571 Landkreisbürger in Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie meldet das Gesundheitsamt insgesamt 9071 positive Corona-Fälle. Weiterhin liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Augsburg unter der in der Stadt Augsburg. Dort wird ein Sieben-Tage-Wert von 159,8 gemeldet. Unter dem Grenzwert von 100 liegt die Inzidenz in den Nachbarlandkreisen Dillingen und Landsberg.

Das Gesundheitsamt meldet mittlerweile auch die Zahl derjenigen, die sich beim Hausarzt gegen das Virus impfen ließen. Am Freitag waren das bereits 2455 Menschen. Insgesamt haben im Landkreis rund 39.000 Personen ihre erste Impfung bekommen. Rund 14.700 Menschen haben auch schon die zweite Impfung.

