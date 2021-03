14:40 Uhr

Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg bleibt bei über 80

Der Sieben-Tage-Wert bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Landkreis Augsburg liegt bei 82,5. Ein benachbarter Landkreis hat noch recht gute Werte.

Der Inzidenzwert bei den Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen liegt im Landkreis Augsburg laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstag bei 82,5. Am Tag vorher hatte er 84 betragen. Es sind 19 neue Corona-Fälle von Montag auf Dienstag dazu gekommen.

Die gute Nachricht: Das RKI vermeldet erneut keine neuen Todesfälle. Insgesamt sind bisher im Augsburger Land 8223 Infektionen mit dem Coronavirus bekannt geworden.

Landkreis Dillingen ist noch unter 50 bei der Corona-Inzidenz

In den Nachbarlandkreisen liegt die Inzidenz ähnlich hoch: Aichach-Friedberg (87,6), Günzburg (89,7) und Donau-Ries sogar 109,9. Vergleichsweise niedrig ist der Wert hingegen im Landkreis Dillingen mit 40,4. (kar)

