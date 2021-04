Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg bleibt hoch

Der Sieben-Tage-Wert bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus liegt im Landkreis Augsburg am Gründonnerstag bei 121,9. Nur ein Nachbarlandkreis ist noch unter 100.

Der Corona-Inzidenzwert beträgt laut Robert-Koch-Institut (RKI) im Landkreis Augsburg am Gründonnerstag 121,9. Es sind von Mittwoch auf Donnerstag beim RKI 73 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden.

So wie in den vergangenen Tagen auch gibt es keine neuen Todesfälle. Am häufigsten infizieren sich im Augsburger Land zurzeit Menschen, die zwischen 15 und 59 Jahre alt sind. Die meisten über 80-Jährigen, die früher den großen Anteil ausgemacht haben, sind inzwischen geimpft.

Landkreis Günzburg bleibt unter Inzidenz 100

In den Nachbarlandkreisen ist eine ähnliche Entwicklung der Fallzahlen zu beobachten. Das RKI meldet folgende Inzidenz-Werte: Aichach-Friedberg (105,5), Dillingen (100,5), Donau-Ries 145,8. Nur der Landkreis Günzburg liegt aktuell mit 87,4 unter der 100-Marke. (kar)

