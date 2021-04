Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg bleibt knapp unter 200

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Landkreis Augsburg bleibt weiter hoch. Nur noch ein Ort im Augsburger Land hat keinen einzigen Corona-Fall.

Der Sieben-Tage-Wert bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus beträgt im Landkreis Augsburg am Mittwoch laut Robert-Koch-Institut (RKI) 196,1. Damit bliebt der Wert den zweiten Tag in Folge unter 200. In zwei Nachbarlandkreisen ist die Lage angespannter.

54 neue Infektionen sind von Dienstag auf Mittwoch laut RKI dazu gekommen. Es gibt keine neuen Todesfälle zu beklagen. Die Zahl der Menschen, die nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben sind, beträgt im Augsburg 190.

Donau-Ries kämpft noch mit einer Inzidenz von 248

So ist die Situation in den Nachbarlandkreisen laut RKI: Aichach-Friedberg (132,9), Donau-Ries (248,2), Dillingen (143,9) und Günzburg (275,5). Wenn die Inzidenz drei Tage in Folge über 200 liegt, gelten verschärfte Maßnahmen, wie zum Beispiel Distanzunterricht. Diese Grenze soll nach dem Plan der bundesweiten Notbremse auf 165 gesenkt werden. Das Gesetz wird derzeit noch beraten.

Nach der Tabelle des Landratsamtes von Dienstag ist nur noch ein Ort im Landkreis Augsburg Corona-frei: Scherstetten. Gersthofen führt weiter die Spitze mit den meisten Infektionen an. (kar)

