Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg liegt weiterhin über 50

Erneut ist der Inzidenzwert für den Landkreis Augsburg leicht gestiegen. Insgesamt wurden bisher mehr als 7400 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet.

Von Gunter Oley

Auch am Montag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Augsburg über dem Grenzwert von 50. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat drei neue Infektionsfälle erfasst, die Inzidenz liegt bei 52,1.

Bereits am Wochenende war die Sieben-Tage-Inzidenz, die sich auf die in sieben Tagen gemeldeten Fälle einer Infektion je 100.000 Einwohner bezieht, über den Grenzwert von 50 gestiegen. Dieser ist derzeit entscheidend dafür, ob in einem Landkreis schärfere Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung erlassen werden. In der vergangenen Woche war die Inzidenz im Landkreis Augsburg erstmals seit Oktober vergangenen Jahres unter diese Grenze gefallen.

Mehr als 3500 Menschen mit zweiter Impfung gegen Corona

Insgesamt hat das RKI bislang 7411 Corona-Fälle im Landkreis erfasst. In Verbindung mit einer Virusinfektion sind 151 Menschen gestorben.

Im Landkreis Augsburg haben bis zum Wochenende mehr als 3500 Menschen eine zweite Impfung gegen Corona erhalten, weitere rund 3000 die erste Impfung. Die bislang zugelassenen Impfstoffe wirken erst dann vollständig, wenn ein Mensch zweimal damit geimpft wurde.

