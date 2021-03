14:34 Uhr

Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg sinkt leicht

Leicht gesunken ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg am Dienstag. Das Robert Koch meldet 67,9 neue Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Seit Tagen schwankt dieser Wert um die 70er-Marke. Besonders die Zahl derjenigen, die sich mit einer mutierten Form des Virus anstecken, nimmt zu.

Zahl der Corona-Mutationen im Kreis Augsburg nimmt zu

Aktuell befinden sich im Augsburger Land 240 Menschen wegen Corona in Quarantäne. Mehr als die Hälfte davon hat sich mit einer mutierten Form des Virus angesteckt. Das Robert-Koch-Institut warnt bereits vor einer dritten Welle.

Seit Beginn der Pandemie meldet das Gesundheitsamt 8001 positiv auf Corona Getestete. Das sind 17 mehr als am Vortag. 177 Menschen im Landkreis Augsburg sind laut Landratsamt bereits im Zusammenhang mit Corona gestorben. Das Landratsamt führt auch die aktuellen Corona-Fälle nach Gemeinden aufgeschlüsselt an. Demnach gibt es die meisten Fälle aktuell in Königsbrunn (27) und Bobingen (22). (AZ)

