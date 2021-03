10:10 Uhr

Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg sinkt wieder unter 50

Eine Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 ist ab Montag wichtig für Öffnungen. Nachdem der Wert im Landkreis Augsburg kurzzeitig darüber lag, ist er nun wieder gesunken.

Von Gunter Oley

EIne Woche lang ist der Wert der Corona-Inzidenz stetig gestiegen. Mindestens für einen Tag ist dieser Trend nun gestoppt.

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) vom Freitag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Augsburg bei 48,9. Am Vortag waren 19 neue Fälle einer nachgewiesenen Corona-Infektion erfasst worden.

Zuletzt war die Inzidenz im Landkreis eine Woche lang kontinuierlich gestiegen und hatte am Donnerstag den Grenzwert von 50 knapp überschritten. Dieser vom RKI ermittelte Wert bildet die Rechtsgrundlage für eventuelle inzidenzabhängige Regelungen. Ob der Aufwärtstrend gestoppt werden konnte, wird sich jedoch erst am Wochenende zeigen.

Täglich mehr als 600 Impfungen gegen Corona im Landkreis Augsburg

Etwas höher als im Landkreis liegt der Inzidenzwert in der Stadt Augsburg, dort steht er bei 52,9. In den nördlicher gelegenen Nachbarlandkreisen Aichach-Friedberg, Donau-Ries und Dillingen ist dieser Indikator für das Infektionsgeschehen mit Werten zwischen 17,9 und 24,5 deutlich geringer. Dort können am Montag die Geschäfte also aller Voraussicht nach wieder öffnen. Im Landkreis Augsburg ist das noch unsicher.

Bis zum Donnerstag haben nach Angaben des Landratsamts mehr als 7700 Menschen zwei Impfungen gegen das Coronavirus erhalten. Außerdem wurden bislang mehr als 13.300 Menschen einmal geimpft. Derzeit werden im Landkreis täglich mehr als 600 Impfungen verabreicht.

Lesen Sie auch

Themen folgen