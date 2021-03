vor 48 Min.

Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg steigt weiter an

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg steigt weiter stetig an. Sie liegt jetzt bei 83,6. Es gab aber keinen neuen Todesfall.

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus nimmt im Landkreis Augsburg weiter stetig zu. Der für Lockerungen oder Verschärfungen wichtige Inzidenzwert beträgt laut Robert-Koch-Institut ( RKI) am Sonntag 83,6. Inzwischen haben sich im Landkreis insgesamt 8183 Menschen mit dem Virus angesteckt. Die Zahl der Todesfälle liegt seit einigen Tagen bei 178

Corona-Warnwert: RKI meldet keine neuen Todesfälle im Kreis Augsburg

.

Zu den am stärksten betroffenen Städten gehören aktuell Königsbrunn (40 Fälle), Gersthofen (30 Fälle) und Neusäß (28), aber auch die Gemeinde Langweid (22).

Corona-Inzidenz im Kreis Donau-Ries bei 130

Auch in den Nachbarlandkreisen geht der Corona-Inzidenzwert weiter hoch. Das RKI meldete am Sonntag folgende Werte: Aichach-Friedberg 79,5; Donau-Ries 130,1; Dillingen 40, Landsberg am Lech 41 und Günzburg 40,4. (jah)

